Cristina Pardo: "Si la ministra dice que las pulseras antimaltrato funcionaron, no se entiende que quiera licitar un nuevo contrato"

Cristina Pardo e Iñaki López analizan las explicaciones de Ana Redondo sobre los fallos en las pulseras antimaltrato. En este vídeo, Iñaki López opina que "es indudable que en Igualdad falta transparencia".

Hoy en 'Al rojo vivo', Ana Redondo, daba explicaciones sobre los fallos en las pulseras antimaltrato. La ministra afirmaba que los dispositivos no habían fallado, sino que hablaba de disfunciones.

Al mismo tiempo, anunciaba un nuevo contrato al respecto que introduciría mejoras técnicas. Además, señalaba que dar el dato de pulseras que habían fallado "es muy difícil", mientras que el otro día afirmaba que era un 1%.

"Es indudable que en Igualdad falta transparencia", afirma rotundo Iñaki López, que añade: "Cuando Fiscalía, el CGPJ, los jueces, los policías, los trabajadores del sistema COMETA y hasta las víctimas dicen que fallan los datos y no están bien las pulseras y que hay algún problema, que lo niegue la ministra cuanto menos nos sorprende".

El presentador prosigue y recuerda que "a estas alturas todavía no sabemos cuántos meses duró el fallo, a cuántas mujeres ha afectado, cuántos sobreseimientos ha habido, cuántas absoluciones ha habido".

A propósito de esto, Cristina Pardo apunta que "si la ministra dice que ha funcionado perfectamente no se entiende que ahora quiera licitar un nuevo contrato". "Es un poco confusa la tesis que mantiene", añade.