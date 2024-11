Kamala Harris ha cosechado una derrota electoral histórica. La candidata demócrata, que en los últimos días era favorita en las encuestas, no ha sido capaz de evitar que Donald Trump gane en el voto electoral ni en el popular, ni tampoco ha impedido que el Partido Republicano tenga un control total del Senado y la Cámara de Representantes.

Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, asegura en Más Vale Tarde que estos comicios marcan un antes y un después en la política norteamericana.

"Hemos asistido a un realineamiento de la política de los Estados Unidos en la que Trump ha sido más efectivo al identificar al Partido Republicano, que estaba vinculado a la élite del mundo de los negocios, como un partido afín a la clase trabajadora. Esa transformación es muy radical y muy poderosa", afirma Pedro Rodríguez.

El profesor tiene claro que "Trump ha demostrado que no es una aberración temporal, sino que ha llegado para quedarse", ya que el fenómeno social provocado por el trumpismo tiene cada vez unas bases más sólidas en la sociedad estadounidense.

El colaborador de Más Vale Tarde sostiene que el enfoque con el que ha afrontado los comicios el Partido Demócrata ha sido profundamente erróneo: "La alternativa de Kamala Harris no era una alternativa real por esta 'estrategia de Beethoven', de la oda a la alegría, la sonrisa y la carcajada en un panorama político increíblemente sombrío".

"Harris no era el resultado de un proceso de primarias, y Biden tiene la responsabilidad de no haber reconocido sus limitaciones y no haber abierto una sucesión que facilitara que hubiera un candidato fuerte y viable", concluye Pedro Rodríguez.