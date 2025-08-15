Jesús Bastante, sobre el choque de Abascal con la Conferencia Episcopal: "Vox utiliza la catolicidad para endurecer un discurso"

El líder de Vox se mostraba "perplejo" con las palabras de la institución sobre la polémica generada en Jumilla. Como manifiesta el periodista, la doctrina de la inglesia sobre la inmigración "es una postura de acogida".

A raíz de la polémica generada en Jumilla, Murcia, la Conferencia Episcopal se pronunciaba a favor de la libertad religiosa. Santiago Abascal, líder de Vox, se mostraba muy crítico con este posicionamiento y no dudaba atacar a la institución.

"Estoy perplejo", manifestaba, "y no sé si se debe a los ingresos públicos que obtiene la iglesia y que le dificultan combatir determinadas políticas de los gobiernos". Jesús Bastante, periodista de 'Religión Digital', ha podido hablar con varios obispos que se han pronunciado sobre las palabras de Abascal.

"Temen mucho todo lo que tiene que ver con la política", indica Bastante. "La iglesia tiene todo el derecho del mundo a opinar sobre lo que quiera, pero, en la organización política y social, la institución no tiene porqué hablar sobre esos temas", añade.

El periodista indica que el problema "viene de mucho más lejos", algo de lo que están tomando conciencia los obispos. "Durante demasiado tiempo la iglesia ha dejado que el concepto 'soy católico' esté vinculado a determinados valores políticos muy cercanos a esa derecha, que ahora vemos como extrema derecha", reflexiona.

Sobre la inmigración, la doctrina de la iglesia es "fundamentalmente progresista, es una postura de acogida", señala Bastante, "y eso no casa con lo que quiere hacer Vox". "Vox utiliza esa supuesta catolicidad para endurecer un discurso", expone, "sabiendo que los obispos ya están escaldados y no se van a atrever a entrar en ese asunto".