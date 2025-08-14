Carlos Maldonado explica cómo descongelar correctamente los alimentos: "No se debe forzar la descongelación"

El cocinero ha preparado un delicioso salpicón de marisco y, como ha aclarado, se puede usar marisco congelado para elaborarlo. Pero, como ha destacado, se debe realizar una correcta descongelación para garantizar la calidad del producto.

El chef Carlos Maldonado vuelve a Más Vale Tarde con una receta perfecta para el verano: salpicón de marisco. Esta receta está compuesta por diferentes tipos de marisco y verduras, y, además, incluye una original mayonesa de naranja y sriracha, y una vinagreta con toques cítricos.

María Lamela pregunta al cocinero si se puede utilizar marisco congelado. "Sí", responde el cocinero, "no hay ningún problema". El chef indica que, a la hora de consumir productos que han sido congelados, "lo importante, aparte de que sea una buena congelación, es la descongelación".

Maldonado explica que la descongelación "siempre la debemos hacer en frigorífico y que se tire el tiempo que sea necesario". El cocinero señala que no se debe forzar la descongelación haciéndolo, por ejemplo, fuera de la nevera.

"Si la forzamos obligamos al producto a que expulse el agua de dentro y lo deshidrata", añade. "Nada de dejarlo fuera y menos con este calorazo", señala Lamela.