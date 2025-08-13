Juan Manuel Medina advierte sobre los riesgos de viajar con más de 10.000 euros en efectivo: "Es completamente ilegal"

El equipo de 'Más Vale Tarde en Acción' ha acompañado a los agentes de aduanas en Barajas para comprobar qué llevan los viajeros en sus maletas. Entre los hallazgos, varios pasajeros intentaban ocultar grandes sumas de dinero, algo que la ley prohíbe.

El equipo de 'Más Vale Tarde en Acción' se trasladó hasta el control de aduanas del aeropuerto de Barajas para conocer qué llevan los viajeros en sus maletas. En uno de estos controles, los agentes encontraron a varios pasajeros intentando ocultar grandes cantidades de dinero.

"Es completamente ilegal", asegura Juan Manuel Medina, abogado, tras ver el reportaje. "No se puede viajar con más de 10.000 euros, ni puedes salir de España ni puedes entrar, porque corres el riesgo de que sea requisado", explica el colaborador.

El letrado recuerda que el límite de dinero en efectivo con el que se puede viajar es de 10.000 euros. "Es una cuestión de prevenir el blanqueamiento de capitales", añade.

Medina señala que, en caso de que el dinero sea requisado, "si puedes acreditar que es un dinero lícito te lo van a devolver", aunque advierte que no es recomendable transportar tal cantidad en efectivo.