La pulla de Marina Valdés a Loreto Ochando y Elisa Beni: "Aquí tengo a las lobas en posición de salida para probar el arroz"

La presentadora de Más Vale Tarde hace un divertido comentario dirigido a las colaboradoras que se han mostrado muy dispuestas a degustar el arroz del senyoret que ha traído Luis Calero.

Luis Calero vuelve a Más Vale Tarde para dar sus 'Estrellas Calerín'. Su primera estrella ha sido para Calpe, un municipio situado en la costa mediterránea. El reportero, como es habitual, ha disfrutado de la gastronomía de la zona y, para ello, ha visitado el Restaurante Baydal.

En este establecimiento nació el conocido como arroz del senyoret, un plato en el que el marisco y las gambas ya están pelados. El reportero no se ha olvidad de sus compañeras y, por ello, ha llevado una muestra de este delicioso arroz para que Marina Valdés y María Lamela puedan probarlo.

"Aquí tengo a las lobas, a Loreto Ochando y Elisa Beni, que jamás se dan la vuelta para mirar la mesa, ya en posición de salida para venir a probar el arroz", comenta Marina Valdés. "Han chirriado las sillas", añade María.

Loreto afirma que el arroz está muy bueno. Aunque, por su parte, Elisa se queja de que está un poco seco. "Es por el tiempo que llevará hecho", responde Loreto. "Esto está buenísimo", apoya María.