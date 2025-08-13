Loreto Ochando responde a Vito Quiles: "No digo ninguna mentira, está el papel"

El agitador ultra ha publicado un vídeo en sus redes sociales para aclarar la información publicada por la periodista. Ochando afirma que Quiles había intentado viajar desde Alicante hasta Madrid pagando solo el billete hasta Albacete.

Loreto Ochando desvelaba en 'El Plural' que el agitador ultra Vito Quiles había tratado de hacer el trayecto de tren desde Alicante hasta Madrid habiendo pagado un billete solo hasta Albacete. Además, también se habría colado en el vagón de preferente.

Quiles no ha dudado en contestar a la periodista a través de sus redes sociales, diciendo que todo lo que publicaba es falso. El ultra afirma que el Gobierno ha activado "sus cloacas y a toda la prensa que controlan para propagar basura" sobre él.

El ultra expone que no se había colado en el AVE. "¿Qué soy yo, Harry Potter con la capa de invisibilidad?", afirma Quiles. Vito indica que en realidad, la web de Renfe no funcionaba y compró la prolongación de su billete en el mismo tren.

"Harry Potter no sé si será, pero mentiroso como la copa de un pino", responde Ochando tras ver las imágenes. "En ningún momento digo que entró sin billete", aclara la periodista, "claro que tenía billete, de Alicante a Albacete".

Ochando explica que el agitador ultra fue 'cazado' en la cafetería cuando intentaba ir de Albacete a Madrid sin billete. "Le hacen pagar el trayecto", añade la periodista, "no digo ninguna mentira, está el papel". "Dice que nos va a demandar", concluye, "encantada, por favor, en el juzgado nos vemos".