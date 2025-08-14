Tania Sánchez, sobre la viabilidad de la legislatura: "Creo que los PGE son posibles porque no hay alternativa viable al gobierno existente"

¿Podrá Pedro Sánchez agotar la legislatura que llega a su ecuador? Era la pregunta que ha sobrevolado la mesa política de este jueves de Más Vale Tarde, en la que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se han colocado en el centro.

El gobierno de Pedro Sánchez llega a mitad del mandato y en Más Vale Tarde han abordado la cuestión ¿Logrará el gobierno agotar la legislatura? Para la analista Tania Sánchez "va a depender mucho de como evolucionen algunos asuntos". para ella, "el primero y principal es ver si es capaz de volver a negociar unos Presupuestos".

Si bien admite que "la mayoría de la gente da por pérdida la posibilidad de PGE", a sus ojos se presenta como "posible porque la negociación está abierta". Además, "en la medida en que no hay alternativa viable al gobierno existente y que las alternativas electorales en convocatoria no benefician a ninguno de los que pueden bloquear los presupuestos", la conclusión es "que no es descartable que los tenga".

Por otro lado, la analista no olvida que "en segundo término, va a depender de la capacidad que tengan los socios de Gobierno" que, según ha recordado, ya han recordado a Moncloa que "no basta con resistir", sino que "hay que avanzar y sacar algunos de los acuerdos fundamentales de ese pacto de gobierno de coalición": "A ver si es capaz".

En ese sentido, ha puesto sobre la mesa que "hay un reto fundamenta que es la política de vivienda del país", puesto que "no se puede seguir soportando la no aplicación de la ley de vivienda y la inacción". Pues hay que "bajar los precios de la vivienda y hacer efectivo el derecho fundamental a la vivienda". De esta manera, a ojos de Tania Sánchez "si hay avances los socios de gobierno podrán aguantar la investidura".

Eso sí, "también es verdad que hay una clave fundamental y es la judicial", ya que "hay una acusación muy fea sobre los secretarios de organización anteriores". Eso sí, la analista recuerda que por el momento "no hay ningún indicio sólido sobre que eso tenga un elemento estructural en el PSOE". De darse, sí considera que "se complica mucho la legislatura".