La "lucha de maratón" de vecinos de un edificio acosados por un fondo buitre: "Uno lo han puesto a la venta por un millón de euros"

MVT recorre un edificio que ha sido comprado, en su totalidad, por un fondo buitre. Los vecinos, con fecha para desahucio, denuncian obras constantes y ruido. Quieren convertir las casas en viviendas de lujo y especular.

Irene Moreno se convirtió en protagonista cuando el decreto ley de la prórroga del alquiler cayó por falta de apoyos en el Congreso. Durante la sesión, Moreno, afectada por la crisis de vivienda, expresó su frustración al ser desalojada por sus críticas. Vive en Chamberí, Madrid, y su edificio fue adquirido por un fondo buitre que planea convertirlo en residencias de lujo, forzando a los inquilinos a marcharse. Las reformas han hecho la vida insostenible para los residentes, incluyendo un matrimonio mayor vulnerable al desahucio. Los vecinos denuncian acoso y condiciones de vida deterioradas, con ofertas irrisorias para abandonar sus hogares.

Irene Moreno se convirtió, muy a su pesar, en la protagonista de la jornada en la que caía el decreto ley de la prórroga del alquiler al no tener los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados. Estaba presente, en los asientos de invitados, y no pudo sostener sus críticas. "¡Sinvergüenzas, haced algo ya, coño! ¡Sois culpables de esta situación!", gritó hasta que la desalojaron.

Según explicó, en una entrevista a El Intermedio, es una de las muchas afectadas por la crisis de la vivienda. Lleva tres años en el mismo piso con su pareja, en Madrid, en Chamberí, y, aunque tiene por delante otros dos años de contrato, su bloque ha sido comprado por un fondo buitre que ahora intenta echarles. "Están todas las vecinas reventadas. Tenemos unos vecinos a los que les ha llegado la orden de desahucio. Son mayores, pensionistas. Ayer vi a uno de ellos y parece que han pasado seis años por encima de él", relató.

Por ello, Más Vale Tarde se ha desplazado hasta el edificio donde vive Irene, para ver en qué condiciones está en estos momentos.

La totalidad del edificio del madrileño barrio de Chamberí pertenece ahora a un fondo buitre que ya les ha dado a los vecinos fecha para marcharse. Su idea es reformar y convertir las casas en residencias de lujo. Quiere especular, pues el fondo no está dispuesto a negociar absolutamente ningún detalle y, por el camino, se han dedicado a hacer de la vida de los vecinos un calvario. Lo adquirió entero el pasado 10 de diciembre. "Lo que pasa en Chamberí es que, básicamente, quieren convertir el barrio en un parque de atracciones de lujo, como está pasando en Barcelona y otras ciudades", denuncian los inquilinos actuales.

Es más, MVT ha podido comprobar cómo, en el mismo portal del bloque, hay contenedores con escombros. Se están haciendo obras. Al entrar en el interior, más de lo mismo: reformas. Se escuchan radiales y golpes de martillazos.

Hay un matrimonio mayor de más de 60 años que va a ser desahuciado próximamente, aunque están en una clara situación de vulnerabilidad. Pero son muchos los casos en este mismo edificio, muchos inquilinos que están sufriendo esta especie de acoso, estas obras permanentes que son una auténtica tortura.

"El edificio era de una familia que, tras heredarlo, lo vendió a un fondo buitre de Barcelona y ahora están reformando todos los pisos, con lo cual, el inconveniente es importante", cuenta a MVT uno de los vecinos. Un problema, al que hay que sumar la suciedad y los escombros que se acumulan de las reformas. "Es una vergüenza. Los de la obra, que son todos de la obra que están haciendo en el quinto y en el tercer piso de este edificio", explica el afectado. "Esto es el desastre", denuncian y piden que venga un camión a llevarse todo.

Obras que están realizándose para reconvertir estos pisos de un barrio de Madrid en residencias de lujo. "Hay uno que lo han puesto a la venta por un millón de euros". Y hay más, porque los dos locales de los bajos del bloque eran dos negocios de artesanos. "Era una maravilla de referencia de todo el barrio", pero los han echado. "No quisieron alargarles el contrato, les dijeron: 'Si queréis comprar, son 700.000 euros".

Sin olvidar que a la incomodidad de escuchar obras continuas, se suma la posible inseguridad. Tal y como cuentan los residentes, han vivido momentos tensos. "Hubo un momento en que, incluso, nos preocupó porque en un piso habían puesto un suelo de cemento. Y se nos va a ir abajo", aseguran. "Ayer nos partieron el tendedero con esta cuerda porque están pasando escombros por ahí. Es una de las técnicas que utilizan para amedrentarnos", denuncian otros.

Ahora, a algunos de los afectados les han ofrecido 10.000 euros para que se vayan. Una cantidad que ven "irrisoria". Porque "con 10.000 euros, ya te digo yo, aquí en Madrid te dura seis meses". Y hasta temen por la salud mental del vecindario. "Se está haciendo duro y psicológicamente pesado. Porque un día, otro día, otro día aguantando todo... Es una lucha de maratón".

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