Gonzalo Bernardos, positivo a pesar de la subida del paro: "Este año vamos a generar más de 500.000 nuevos puestos de trabajo"

El economista indica que, si se analizan los datos, ha disminuido el trabajo temporal. Además, señala que las empresas "van locas por contratar más personas porque no encuentran la mano de obra que necesitan".

El paro ha subido por encima del 10% en el primer trimestre de 2026, lo que supone una pérdida de 170.000 empleos. Para analizar este dato, Más Vale Tarde cuenta con el economista Gonzalo Bernardos.

El economista no puede evitar ser optimista, a pesar de que este es el peor dato desde 2013. Bernardos señala que es necesario "mirar la foto". Bernardos indica que, en el último año, el empleo ha crecido en 527.600 personas. El economista expone que lo que ha disminuido ha sido el trabajo temporal y ha aumentado "notoriamente el indefinido".

Bernardos expone que al revisar ese primer trimestre se debe quitar el llamado 'efecto calendario', es decir, "le quitamos que era invierno". "Vemos que el paro ha bajado el 0,40 y el empleo ha subido en un 0,43%", indica.

"Vamos a mirar qué dicen las empresas", añade, "van locas por contratar más personas por la sencilla razón de que todas dicen que su principal problema es que no encuentran la mano de obra que desean". "Creo que este año, a pesar de todo, vamos a generar más de 500.000 nuevos puestos de trabajo", indica.

Cristina Pardo cuenta al economista que Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, tiene una opinión similar a él ante dichos datos y, además, ha expuesto que considera necesario "afrontar de manera valiente el asunto del absentismo".

El economista cree que sería necesario hacer una inversión en sanidad para mejorar las listas de espera. Además, indica que se debería revisar por qué la gente no va a trabajar. En tercer lugar, habría que revisar las edades de la gente que está de baja laboral y, por otro lado, las causas, que, como expone, "principalmente tienen que ver con ansiedad y depresión". El economista ve importante que se reforzara la sanidad, aumentando el número de psicólogos y psiquiatras, y que, además, "la salud mental entrara dentro de la protección de los trabajadores".

Iñaki López quiere saber por qué no se cubren los puestos ofertados en los sectores que "necesitan desesperadamente personal" como podría ser, por ejemplo, la hostelería. Bernardos indica que "la problemática es muy diversa".

"Hemos de tener en cuenta una cosa que hay una parte de la población que no quiere trabajar", indica, "y que cuando hace las cuentas es que prefiere coger y cobrar la prestación por desocupación que trabajar porque como lo que le cae de salario es tan bajo, no le resulta cuenta". El economista señala que, además, España es uno de los países en el que los salarios han crecido menos en los últimos 30 años. "El poder adquisitivo de los salarios es casi idéntico", expone, "muchos incentivos para que la gente trabaje tampoco los hay".

"En tercer lugar, aquí hay muchas personas que desean trabajar en un sitio, pero los puestos de trabajo vacíos están en otros", detalla. "Y ojo con lo que viene, que es la inteligencia artificial", advierte, "muchos administrativos, contables, auditores en personas que hacen trabajos repetitivos, que estén pensando en reciclarse, porque una buena parte de estos puestos serán suprimidos".

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