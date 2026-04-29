Irene Moreno explica su "haced algo, coño" en el Congreso tras caer la prórroga de alquileres: "Con gente mayor te toca más"

La joven no pudo evitar increpar a los diputados del Congreso después de que no se prorrogara el decreto de los alquileres. Irene vive de alquiler en un edificio que es propiedad de un fondo buitre.

Una de las protagonistas de la caída del decreto de la prórroga de los alquileres fue Irene Moreno, una joven que no dudó en dirigirse a los Diputados desde la tribuna de invitados del Congreso para echarles en cara su decisión de rechazar el decreto.

Irene, actualmente, vive de alquiler en un edificio del centro de Madrid propiedad de un fondo buitre que ha amenazado con echar a todos los vecinos. Moreno vive con su pareja y pagan mensualmente 1.100 euros.

La joven fue entrevistada este martes por Andrea Ropero en 'El Intermedio', justo antes de entrar en el hemiciclo. Irene no pudo evitar emocionarse, contándole que sentía mucha impotencia ante la falta de protección del Gobierno hacia las personas que están en su situación.

Luis Calero ha podido charlar con ella, frente al edificio. Como ha explicado al reportero, se vio superada por la inacción de los políticos. Moreno ha podido hablar con otras personas que están pasando por una situación similar a la suya y, como señala, "cuando es gente mayor te toca también más".

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