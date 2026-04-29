Urtasun, optimista pese a la derrota del decreto del alquiler: "Creo que hay cierto margen para el acuerdo"

¿Qué ha dicho? El ministro de Cultura ha asegurado que van a seguir "persistiendo" para que este decreto salga adelante. "No vamos a bajar los brazos", ha insistido, reiterando que considera que PP y Junts "cometieron un error".

Ernest Urtasun se muestra optimista pese a la derrota del decreto del alquiler, enfatizando la importancia de mantener el diálogo con los socios del Gobierno y las fuerzas parlamentarias. Considera que hay margen para el acuerdo tras las conversaciones mantenidas. Urtasun critica a Junts y al PP por votar en contra, señalando que su decisión favorece a los especuladores y perjudica a millones de personas. Desde Sumar, insiste en persistir para que la medida prospere, acusando a Junts de ceder ante presiones del sector inmobiliario. Recuerda que quienes votaron 'no' habían apoyado la medida en el pasado.

Ernest Urtasun se ha mostrado optimista pese a la derrota del decreto del alquiler. El ministro de Cultura ha indicado que ahora deben ver los siguientes pasos que van a seguir, dejando claro que lo importante es mantener contactos con los socios del Gobierno y el conjunto de las fuerzas parlamentarias.

"Vamos a darnos unos días para mantener ese diálogo", ha indicado. Unas conversaciones que también han mantenido estos días y que le hacen pensar que hay "cierto margen para el acuerdo".

De esta forma, Urtasun ha señalado que, tras el diálogo que han mantenido durante este tiempo con los grupos parlamentarios, cree que hay "maneras de construir un real decreto que pueda salir adelante".

El ministro ha recalcado que cree que tanto Junts como el PP se equivocaron al votar 'no' al decreto, recordando que después de la votación "no aplaudió nadie". "Las caras eran largas porque sabían que con su voto defendían los intereses de los especuladores y acababan de golpear a millones de personas en nuestro país", ha destacado.

Por su parte, ha dejado claro que desde Sumar van a seguir "persistiendo" para que esta medida salga adelante, recalcando que "no van a bajar los brazos. "Junts se equivocó, creo que acabaron cediendo a las presiones del sector inmobiliario", ha reconocido.

Un momento que ha aprovechado para recordar que quienes votaron que 'no' son los mismos que habían votado que 'sí' en el pasado "en muchas ocasiones".

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