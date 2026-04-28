Almeida se compromete a mediar en el desahucio de 60 familias de sus viviendas municipales: "Yo llamo ahora a la EMVS"

Los detalles Un grupo de familias se ha acercado hasta el alcalde de Madrid para contarle cómo, por muchos trámites que hacen, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) no les hace caso. "Qué menos que nos escuchen", denuncian.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha comprometido a mediar para frenar el desahucio de 60 familias madrileñas, prometiendo contactar con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). Este compromiso surge en un contexto de crisis de acceso a la vivienda, el mismo día en que el Congreso de los Diputados no aprobó la prórroga de los alquileres, un apoyo crucial para muchas familias. Los vecinos afectados, enfrentando el desalojo por deudas antiguas, buscan ser escuchados y obtener soluciones. Almeida ha asegurado que hablará con la EMVS para abordar la situación.

Este martes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha comprometido a mediar para frenar el desahucio de un grupo de 60 familias madrileñas. Concretamente, les ha dicho a los que están a punto de quedarse sin su vivienda que llamaría a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) de la que dependen sus casas.

Ha ocurrido este mismo martes una historia de sufrimiento por el problema de la vivienda en España, justo el día que la crisis de acceso es la protagonista de la jornada. Justo el día en el que el Congreso de los Diputados ha dejado caer la prórroga de los alquileres. El último salvavidas para muchas familias y jóvenes.

Porque unos vecinos de Madrid han rodeado a Almeida con la intención de buscar ayuda, de contarle sus historias para ser comprendidos. Se enfrentan al desalojo de sus viviendas, que son municipales. "Ya han empezado los desahucios de unas 60 familias", empieza contando una afectada al alcalde de Madrid. "Por una antigua deuda que estamos pagando", añade otra, que asegura que la EMVS "ha pasado de todo". "He hecho mil escritos, he hecho de todo y no me atienden".

"Esto no puede ser", responde Almeida mientras intenta ubicarse en el momento de reivindicación. "No puede ser", insiste una de las manifestantes y él insiste: "Que sí, que sí".

"No se puede dejar a las familias en la calle sin alternativa", sigue explicando una mujer. "Porque tengo tres hijos menores, estoy enferma y estoy pagando la deuda", interrumpe otra. Porque todos quieren ser escuchados por Almeida y por la prensa que se ha agolpado a su alrededor.

"De verdad, yo voy a hablar con ellos", se ha comprometido José Luis Martínez-Almeida. "Por lo menos tienen que ser escuchados. Yo llamo, yo llamo ahora a la EMVS", ha repetido en varias ocasiones mientras se daba la vuelta y dejaba a sus espaldas a este grupo de vecinos. "Qué menos", ha sentenciado un anciano también en riesgo de desahucio de su vivienda municipal.

Hay que recordar que en la tarde de este martes el Gobierno ha vivido una nueva derrota en el congreso. No ha salido a favor la votación de la prórroga de los alquileres tras la abstención del PNV y los 'noes' de las derechas.

El decreto ley impulsado por Sumar hubiera permitido prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitar al 2% las actualizaciones anuales de renta.

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