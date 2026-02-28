Menos habitaciones, más metros y sin hipoteca: así son las lujosas viviendas que compran los venezolanos en el barrio de Salamanca

Tarek Mure, asesor inmobiliario, explica a 'Equipo de Investigación' en qué se fijan los millonarios venezolanos a la hora de comprar una vivienda en el barrio de Salamanca: "Lo primero, las calidades; lo segundo, que tengan una zona social amplia".

Aunque en el barrio de Salamanca el metro cuadrado rebasa ya los 10.000 euros, los agentes inmobiliarios cierran operaciones millonarias a diario.

'Equipo de Investigación' acompaña a Tarek Mure, un asesor inmobiliario que está trabajando para encontrar a una familia de venezolanos una casa que se ajuste a las características concretas que están buscando. La que muestra en el vídeo sobre estas líneas tiene 383 metros cuadrados y cuesta casi 5 millones de euros.

"Los venezolanos priman varias cosas: lo primero, las calidades de los terminados y segundo, que tengan una zona social muy, muy amplia", explica el asesor inmobiliario, que muestra una cocina de mármol donde solo la vitrocerámica vale 7.000 euros.

Las nuevas viviendas reducen el número de habitaciones, pero ganan en metros y en lujo, donde es habitual ver grifos dorados y vestidores de gran tamaño. Respecto a cómo se pagan, Tarek afirma que el 90% de las operaciones que realizan en su oficina "son sin hipoteca".

