Irene Moreno critica la inacción política frente a la crisis de la vivienda antes de su protesta en el Congreso: "¡Haced algo, coño!"

Irene ha protestado en el Congreso contra la caída del decreto ley de la prórroga del alquiler. Cuenta que su bloque ha sido comprado por un fondo buitre y recuerda que la mayoría de los ciudadanos "hacemos las cosas bien".

El Congreso de los Diputados ha derogado el decreto ley para la prórroga de los alquileres, afectando a cerca de tres millones de personas con contratos vencidos este año. Un grupo de inquilinas, incluyendo a Irene Moreno, protestó en la Cámara Baja, expresando su indignación por la inacción política. Irene, cuya vivienda ha sido adquirida por un fondo buitre, destacó la angustia e impotencia que siente ante la falta de protección gubernamental. Criticó la demonización de los inquilinos y subrayó la urgencia de garantizar el derecho a la vivienda. La votación concluyó con 166 votos a favor de la derogación, 177 en contra y cinco abstenciones.

Como ya se preveía, el Congreso de los Diputados ha derogado este martes el decreto ley para la prórroga de los alquileres, una medida que podría afectar a cerca de tres millones de personas a las que este año les vencen sus contratos. Desde la tribuna de invitados, un grupo de personas ha mostrado su indignación, como reflejo de las miles de familias que ahora se exponen a la incertidumbre de qué harán con ellos sus caseros.

"¡Sinvergüenzas, haced algo ya, coño! ¡Sois culpables de esta situación!", ha reprochado un grupo de inquilinas afectadas, que ha proferido distintos gritos, antes de ser desalojadas del hemiciclo.

Un grupo de personas protesta en el Congreso antes de la derogación del decreto de la prórroga del alquiler

Una de esas afectadas que ha clamado contra la inacción política ha sido Irene Moreno, que poco antes de entrar en el Congreso ha hablado con El Intermedio y ha explicado la situación que atraviesan ella y los vecinos de su bloque.

Irene ha contado que lleva tres años en el mismo piso con su pareja y que les quedan otros dos años de contrato. Sin embargo, el bloque ha sido comprado por un fondo buitre que ahora intenta echarles.

"Están todas las vecinas reventadas. Tenemos unos vecinos a los que les ha llegado la orden de desahucio. Son mayores, pensionistas. Ayer vi a uno de ellos y parece que han pasado seis años por encima suya", ha relatado, poniendo énfasis en cómo esta situación daña la salud mental.

El alegato de Irene

Sobre cómo afronta la derogación del decreto ley, ha expresado que "me da mucha angustia y mucha impotencia que los que se supone que nos tienen que proteger, que es el Gobierno, no hacen absolutamente nada". "Ni el PSOE ni el PP, que es lo que actualmente tiene más peso", ha apuntado.

La joven ha asegurado que lo más urgente para ella es "que la gente tenga donde vivir", recordando que es un artículo de la Constitución. Además, ha criticado la demonización de los inquilinos, defendiendo que "la mayoría de la gente paga el alquiler, tiene trabajo y hacemos las cosas bien".

"Yo tengo vecinas en el bloque que se quitan de comer para pagar el alquiler porque viven con pensión. La ciudadanía tiene que estar junta, no luchamos entre nosotros", ha sentenciado.

Su protesta en la Cámara Baja ha retrasado brevemente la votación, pero no ha impedido lo inevitable. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, les ha dicho que debían desalojar, ya que "no pueden interrumpir la sesión". Al marcharse, se ha escuchado algún aplauso suelto, pero ningún parlamentario ha tenido ninguna reacción llamativa.

De esta manera, la sesión ha continuado y, finalmente, el decreto ley ha decaído con 166 votos a favor (PP, Vox, Junts y UPN), 177 en contra (los grupos de la izquierda más CC) y cinco abstenciones (PNV).

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