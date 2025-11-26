José Luis Torá pone a prueba a Más Vale Tarde sobre las verdades y mentiras de las balizas V16: "¿Funcionan en túneles?"

En enero de 2026 todos los vehículos deberán llevar una de estas balizas, que sustituyen a los triángulos de preseñalización. En redes sociales es posible encontrar muchas afirmaciones sobre las mismas. Pero, ¿es información veraz o son bulos?

La baliza v16 será obligatoria a partir de enero de 2026. Todos los vehículos deberán portar este dispositivo de preseñalización que, además, debe estar conectado con la DGT para ser geolocalizados.

Como indica José Luis Torá, estos dispositivos están generando muchas dudas entre los conductores. Por ello, ha preparado un quiz con las preguntas más habituales para comprobar si los colaboradores de Más Vale Tarde tienen claro qué es verdad y qué un bulo sobre las balizas V16.

Torá explica que la baliza se debe poner sobre el techo del vehículo o la puerta, para que, de esta manera, no sea necesario salir del vehículo para colocarla. Por ello, debe estar en lugar de fácil acceso como, por ejemplo, la guantera.

La primera pregunta que plantea el periodista es si la baliza envía nuestros datos personales. "No", responde, sin dudar Cristina Pardo. Iñaki López, por su parte, opina como su compañera. "Si fuera Koldo, sí", apostilla el presentador. El resto de colaboradores apoya a los presentadores y, como aclara Torá, la información que envía la baliza es anónima y, por tanto, "no envía nuestra información más allá de dónde nos encontramos".

"Funciona en túneles", plantea el periodista. Iñaki responde que es verdadero. José Enrique Monrosi, por su parte, decide responder que es falso. "Es un descreído", apunta López. Torá indica que las balizas V16 funcionan siempre, aunque no haya cobertura. El periodista pregunta si la baliza llama al 112 directamente. Todos responden que no. Torá aclara que no llama a ningún servicio de asistencia, sino que deberíamos llamar nosotros al 112.

Por último, el reportero pregunta si la baliza es válida en el extranjero. "¿En qué extranjero?", pregunta Zaida Cantera. Torá aclara que solo sería válido en aquellos países que hayan firmado el convenio sobre circulación vial de Viena del 68. El reportero indica, además, que si no llevamos la baliza podríamos recibir una multa de 80 euros.

