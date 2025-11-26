La curiosa confesión de Luis Sanabria en Más Vale Tarde: "Se me han ido los pies con Rosalía"

El periodista ha reconocido su afición por la música de la artista catalana durante la presentación de los invitados del programa.

La presentación de los tertulianos de Más Vale Tarde ha estado cargada de ritmo, tal y como ha reflejado el presentador Iñaki López, que ha presentado a Luis Sanabria como "el calor y la sabrosura latina y caribeña". "Me ha dado vértigo tu presentación", ha respondido el periodista, al tiempo que ha reconocido que se le han "ido los pies con Rosalía". "Como es habitual en mí, no he exagerado ni una pizca", ha apostillado López, quien ha seguido con el recibimiento a los periodistas Pablo Montesinos y José Enrique Monrosi.

Asimismo, ha completado la ronda de saludos con todos aquellos que asistieron el pasado martes a la fiesta del 70 cumpleaños del cantante Ramoncín. "Te digo una cosa, que Keith Richards le hace los recados a Ramoncín, que nos lo pasamos muy bien. Si en algún momento nos quedamos en blanco, no es un micro ictus", ha continuado López. "Qué marcha tiene, nos ha dejado reventados", ha completado la abogada Beatriz de Vicente.

La presentadora Cristina Pardo ha recogido este último comentario y ha bromeado con el "mal recoger que tiene Bea para sorpresa de nadie". "Sí, a Bea le dieron el mocho y le dijeron: 'pues, ya que te vas la última, pasa por aquí, por las esquinas'", ha añadido López. De Vicente se ha defendido asegurando que "había mucha marcha allí".

El último turno ha sido el de la exdiputada Zaida Cantera. "Zaida, ¿qué tal? Bien, ¿no? Venga, igual estoy hablando muy alto, perdona", le ha espetado López, que ha agregado: "Bueno, vamos poco a poco". "Qué indiscreto lo mismo habían dicho en casa que tenían alguna cosa por ahí", ha ironizado Monrosi. "Si alguien viene de discreción, no soy el periodista indicado", ha concluido López.

