Javier Bastida confiesa en plena ventisca desde la Sierra de Guadarrama el "gran amor" de su vida: "Empieza por 'C' y termina en 'I'"

El reportero de laSexta ha protagonizado durante la tarde de este viernes un divertido momento ante el que Iñaki López no ha podido evitar admitir que el frío estaba "haciendo estragos" en el periodista.

El reportero de laSextaJavier Bastida estaba realizando un directo desde la Sierra de Guadarrama, en Madrid, junto a una pareja que celebraba San Valentín en plena ventisca, cuando ha querido declarar su amor. Tras ofrecer las previsiones de "20 grados bajo cero" en Navacerrada durante la jornada de este sábado, el periodista ha mostrado su deseo: "Quiero decir el nombre del gran amor de mi vida".

Ante la incredulidad de los que estaban en plató, Iñaki López, Cristina Pardo y Joanna Ivars, Bastida se ha "hincado rodilla" en la nieve, para escribir la identidad de esa misteriosa persona, admitiendo que podría "crear confusión entre muchos". En este momento, Pardo ha insistido en conocer el tiempo ante lo que el reportero ha espetado entre risas: "Ya te lo he contado. Que me está dando en la cara, que me quiero morir".

Ahora sí, Bastida procedía a escribir en la nieve el nombre: "El nombre del amor de mi vida, Crstina Pardo, empieza por 'C' y termina en 'I'". La incredulidad en el plató se mantenía y Bastida ha gritado su amor: "Se llama Cloti y es mi madre y es el amor de mi vida, chavales, un aplauso", ha exclamado al frío viento. "El frío está haciendo estragos", ha respondido López, al tiempo que Ivars pedía "un poco de seriedad" ante el divertido momento vivido durante la tarde de este viernes en Más Vale Tarde.

