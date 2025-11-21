En Más Vale Tarde
Javier Bastida, en una conexión en directo bajo cero: "Esto no está pagado. Se puede hacer lo mismo en un jacuzzi"
Al darle paso, el presentador Iñaki López ha dicho entre risas: "Esta mañana nuestro compañero Bastida ha entrado en directo en Al Rojo Vivo para informarnos de la nevada en León desde el interior de un hotel".
Lario, León, ha despertado este viernes con un paisaje completamente invernal. En algunas zonas, según ha contado la meteoróloga Joanna Ivars, se han llegado a acumular 30 centímetros de nieve.
Lario, León, ha despertado este viernes con un paisaje completamente invernal. En algunas zonas, según ha contado la meteoróloga Joanna Ivars, se han llegado a acumular 30 centímetros de nieve.

Para ver cómo ha nevado en la zona, desde el plató de Más Vale Tarde han conectado con el periodista Javier Bastida, quien se encontraba en Burón, León.
Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, en esta ocasión Bastida sí que estaba en la calle. "Te agradecemos enormemente que en esta ocasión te hayas animado a salir para informarnos de lo que ha caído en la localidad de Burón", ha añadido López.
Ante esto, Javier Bastida ha señalado que "esto no está pagado". "Se puede hacer lo mismo en un jacuzzi y no tienes que estar aquí a un grado bajo cero como estamos ahora mismo", ha indicado.
Ante esto, Javier Bastida ha señalado que "esto no está pagado". "Se puede hacer lo mismo en un jacuzzi y no tienes que estar aquí a un grado bajo cero como estamos ahora mismo", ha indicado.

Así, ha contado que esta mañana "la sensación térmica era de 6 grados bajo cero y he dicho "en el hotel se está muy bien"". De esta manera, ha reconocido que "merece la pena salir para ver esos paisajes que tenemos". "La nieve sigue cayendo y va a seguir nevando esta próxima madrugada", ha añadido.