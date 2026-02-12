Ahora

Nuevo partido en la ultraderecha

Maestre analiza la transformación de Núcleo Nacional en partido político: "No es diferente a Alianza Nacional, que es el partido más hitleriano que ha habido en España"

El periodista explica que tras esta decisión está el ultra Enrique Lemus, al que cataloga como "un histórico de los partidos de extrema derecha", que buscaría "hacer más complicadas las actuaciones contra ellos, porque siempre es más difícil actuar contra un partido político que contra una asociación cultural".

La organización neonazi Núcleo Nacional se ha registrado este jueves como partido político. Lo ha hecho bajo el nombre de Noviembre Nacional, haciendo referencia a las concentraciones llevadas a cabo en noviembre de 2023 ante la sede del PSOE en la calle Ferraz por la ley de amnistía. Unas protestas en las que se produjeron decenas de detenciones y de episodios violentos y que estaban promovidas y organizadas por este grupo.

Antonio Maestreha analizado esta decisión, tras la cual está el ultra Enrique Lemus, al que el periodista cataloga como "un histórico de los partidos de extrema derecha". "Viene de Democracia Nacional y luego se fue a Núcleo Nacional", ha detallado.

El objetivo de la constitución de este nuevo partido, según Maestre, es "hacer más complicadas las actuaciones contra ellos, porque siempre es más difícil actuar contra un partido político que contra una asociación cultural".

No obstante, el colaborador de Más Vale Tarde ha aclarado que "este partido no es diferente a Alianza Nacional, que es el partido más hitleriano que ha habido en España". "Buscan reformularse para captar adeptos y atraer jóvenes, pero son siempre los mismos", ha añadido.

No obstante, Maestre sostiene que, a nivel sociológico, no tienen prácticamente representación social y son una fuerza "residual", por lo que "son más un problema de orden público, por lo que hacen en la calle, que de orden político". "El problema de orden político es Vox", ha concluido.

