La respuesta de Iñaki López y Cristina Pardo a Elisa Mouliaá tras lanzar acusaciones falsas: "En este programa no hemos lanzado ningún bulo"

Elisa Mouliaá acudió hoy al juzgado para rectificar su decisión y mantener la denuncia contra Íñigo Errejón. Horas después, la actriz explicó su postura en Más Vale Tarde.

Elisa Mouliaá ha comparecido esta mañana ante el juez Adolfo Carretero para retractarse de su decisión de retirar su denuncia contra Íñigo Errejón por un presunto abuso sexual. Tras salir del juzgado, la actriz ha conectado en directo con Más Vale Tarde para explicar los motivos que la han llevado a dar este paso atrás.

Durante su intervención, Mouliaá ha lanzado acusaciones contra los medios de comunicación y, en concreto, contra el programa de laSexta, afirmando que se habían difundido informaciones falsas sobre su caso.

"Lo que hacen los medios de comunicación y lo digo así abiertamente, y ustedes los primeros, han abierto una línea de descrédito absoluto lanzando bulos y audios cortados", ha declarado Mouliaá,

Ante estas palabras, los presentadores Iñaki López y Cristina Pardo han respondido de forma clara y han desmentido esas afirmaciones. Ambos han recordado que el programa no ha difundido en ningún momento noticias falsas. "En este programa no hemos lanzado ningún bulo", ha asegurado Cristina Pardo.

Por su parte, Iñaki López ha explicado con más detalle la postura del equipo y ha defendido el tratamiento informativo que han hecho del caso. También ha mostrado comprensión por el momento personal que atraviesa la actriz.

"Nosotros no hemos sacado ningún audio, ni hemos hecho referencia a determinados correos electrónicos que tú has protagonizado el fin de semana. A nivel personal, entendemos que son productos de la situación emocional que estás atravesando y que todo el mundo se puede equivocar a la hora de hacer un comentario y una valoración. Además, tú has pedido perdón en redes. Nosotros nunca hemos entrado ahí porque entendemos que has pedido perdón por un comentario fuera de lugar y que tú misma has reconocido", le ha terminado diciendo Iñaki López.