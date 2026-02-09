Jonna Ivars adelanta el tiempo para esta semana: "Va a llegar un anticiclón que frenará la entrada de las borrascas"

Tras la borrasca Marta, España seguirá con lluvias durante la semana, sobre todo en el norte y centro del país. Andalucía recibirá algo de agua, pero el fin de semana se prevé una tregua con sol y anticiclón.

Jonna Ivars adelantó en Más Vale Tarde el pronóstico del tiempo para esta semana en España, tras la intensa borrasca Marta que ha azotado con fuerza Andalucía. La meteoróloga explicó que el martes 10 y miércoles 11 de febrero la lluvia se concentrará en el norte y en el centro del país.

Sin embargo, aclaró que eso no significa que Andalucía deje de recibir agua. "Las borrascas en esta ocasión no golpearán directamente al Golfo de Cádiz como lo vienen haciendo en estos días", añadió.

Ivars señaló que el jueves 12 será un día de transición. "En casi toda España habrá sol, menos en Galicia, donde se esperan las precipitaciones", comentó. Por su parte, el viernes 13 entrará la borrasca más importante de la semana en la península, que todavía no tiene nombre, pues se desconoce si será de alto impacto o no. En esta ocasión, lloverá a lo largo del día en el norte, centro y sur del país.

Para el fin de semana, la meteoróloga de laSexta adelantó buenas noticias. Según explicó, el sábado 14 entra un anticiclón que se mantendrá hasta el miércoles 18 de febrero. Este fenómeno "hará que suba la altitud y que dejen de entrar las borrascas", lo que permitirá un periodo de tiempo más estable y soleado.

