Óscar Díaz, ganador de Pasapalabra, ha defendido el enorme pago de impuestos que tiene que realizar por haberse llevado el bote del programa alegando que espera "que se gaste bien", una esperanza en la que Gonzalo Bernardos ha mostrado más dudas.

"Creo en la progresividad de los impuestos y espero que se gaste bien. No me duele, me parece justo y me parecería injusto que gente que gana lo mismo que yo tributara más que yo por el hecho de que lo haya conseguido yo en un concurso", ha expresado Óscar.

Sin embargo, Bernardos no se mostró tan de acuerdo sobre los impuestos que debe pagar el concursante: "Óscar se equivoca, no estoy de acuerdo con que él deba pagar, porque tributa en Madrid, prácticamente un 39,5% del total de sus ganancias. Si un señor, en lugar de coger y ganarse el dinero concursando con su saber, se lo gana especulando, va a pagar con la misma ganancia el 27,3%".

"A un señor como Óscar, que da un magnífico ejemplo a la población, que el saber no ocupa lugar y que incita a los jóvenes a estudiar, a esforzarse, a mí me parece que, posiblemente, una buena parte de la renta que le va a tocar debería estar exenta de impuestos. Es una renta muy trabajada porque hay muchísimas horas de esfuerzo. Y el que se esfuerza debe ser recompensando", ha añadido el economista.

Eso sí, donde más discrepa con el concursante es en su esperanza que se inviertan bien esos impuestos: "Este es un debate bastante importante, yo solo te puedo decir una cosa, en Cataluña en 2008, el 34% del presupuesto iba a Sanidad. Ahora va el 22%. ¿Dónde se ha ido ese dinero? ¿Qué ha pasado con él? Quiero que me lo expliquen porque yo creo que dedicar dinero a Sanidad, Educación, Justicia, Policías y otros aspectos importantes es esencia. Pero a muchos trabajos administrativos que no van a ningún lugar, observatorios, etc... y al control social de la población como hacen muchas autonomías, eso hay que acabar con ello".