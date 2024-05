Óscar López ha pasado a formar parte de la historia de la televisión al ganar 1.816.000 euros en Pasapalabra . El concursante se ha llevado el tercer mayor premio del programa de Antena 3 en un increíble rosco que ha sabido completar con maestría.

Óscar López entiende perfectamente el Estado del Bienestar y comprende que, tras hacerse con el bote, Hacienda se quedará con una parte en concepto de impuestos. Él mismo lo ha explicado en un vídeo de Vertele .

"Creo en la progresividad de los impuestos y espero que se gaste bien. No me duele, me parece justo y me parecería injusto que gente que gana lo mismo que yo tributara más por el hecho de que lo haya conseguido yo en un concurso", ha asegurado.

Al respecto, Gonzalo Bernardos ve "injusto" que pague un 39,5% a Hacienda: "Un señor especulando paga menos". El profesor ha expuesto en Más Vale Tarde la razón por la que el tipo impositivo debería ser menor , a su parecer: "Hay muchísimas horas de esfuerzo y, quien se esfuerza, debe ser recompensado".