Óscar Díaz ha logrado hacerse con el bote de 1.816.000 euros tras lograr completar el rosco de 'Pasapalabra' en menos de 140 segundos. El participante llega así al olimpo de los concursantes que han logrado hacerse con la máxima victoria en este concurso junto con, por ejemplo, Rafa Castaño, anterior ganador, Sofía Álvarez o Pablo Díaz.

En una entrevista en verTele, el ganador ha asegurado que le "parece bien que Hacienda se lleve lo que se tenga que llevar, lo que corresponde al dinero que yo he ingresado". Además, ha insistido en que cree "en la progresividad de los impuestos y yo espero que se gaste bien". "No me duele, en absoluto", ha añadido.

Según ha indicado en la entrevista, le parece "justo" que así sea, e incluso ha hecho hincapié en que le parecería "injusto incluso que gente que gana lo mismo que yo tributara más que yo por el mero hecho de que yo lo haya conseguido en un concurso".

"Cierto es que no es fruto de mi trabajo, sino es una cosa un poco peculiar. Sí, es fruto de mi esfuerzo porque al fin y al cabo, conlleva cierto estudio, preparación y haberlo hecho bien en un determinado entorno un poco raro, aunque no sea un entorno laboral, pero me parece bien", ha comentado Díaz, quien se ha hecho con el bote de 1.816.000 euros.