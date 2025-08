El aviso del abogado Juan Manuel Medina sobre las estafas en las multas: "No hay que pagar hasta que no llegue la notificación a casa"

El abogado, en Más Vale Tarde, ha dejado claro que ni la DGT ni los ayuntamientos cobran por QR, Bizum, SMS o email. "No funcionan así", informa.

El abogado Juan Manuel Medina ha estado en Más Vale Tarde para hablar, entre otras cosas, de las estafas con las multas por infracciones de tráfico. Lo ha hecho para avisar y aconsejar en caso de que un ciudadano o ciudadana se encuentre con este tipo de situaciones y que no se caiga así en el engaño.

Porque los estafadores cada vez tienen más medios para realizar sus timos y aprovecharse del desconocimiento o posible desconocimiento. Ante eso, el primer consejo del abogado es que no se pague nada hasta que no se reciba la pertinente notificación oficial en casa.

"Cuando un agente de movilidad o un policía nos deja una multa, o 'receta', en un parabrisas, lo primero es que no tiene efecto hasta que no se notifica en el domicilio. Es un boletín de denuncia", informa Medina.

Y nada de pagar: "No puedes ni pagarlo hasta que no llega la notificación. No hay que pagarlo, ni con QR ni con cualquier otro método".

Porque esto último es clave: "Ni los ayuntamientos ni la DGT cobran por bizum o por SMS o email. Todo lo que nos llegue, que nos ha llegado a todos, de la DGT de que tiene una multa... todo eso es mentira. No funcionan así".