Óscar Díaz se ha convertido en el hombre del momento tras ganar casi dos millones de euros por llevarse el bote de Pasapalabra. Tras conseguirlo, ha surgido la polémica de los altos impuestos que tendrá que pagar Óscar, que se quedará en algo más de la mitad del importe obtenido en un inicio.

Pese a ello, el ganador de Pasapalabra no ha mostrado problema en pagar los impuestos correspondientes, como ha explicado en una entrevista a 'Vertele': "Creo en la progresividad de los impuestos y espero que se gaste bien. No me duele, me parece justo y me parecería injusto que gente que gana lo mismo que yo tributara más que yo por el hecho de que lo haya conseguido yo en un concurso".

Una opinión que ha generado la reacción de Iñaki López en el plató de Más Vale Tarde, que ha tirado de ironía para recordar a los que presuntamente no lo hacen: "Esto es algo que no se aplican muchas parejas sentimentales de presidentes autonómicos. Está muy bien que la gente reconozca la importancia de pagar impuestos".