Óscar Díaz acaba de ganar casi dos millones en Pasapalabra, aunque lo que más ha gustado a Iñaki López es que "entiende perfectamente lo que cuesta un Estado del Bienestar", ya que se ha mostrado orgulloso de que se le aplique el tipo máximo de impuestos al bote que ha ganado en concurso. " Creo en la progresividad de los impuestos. No me duele, en absoluto. Me parece justo", ha manifestado el ganador en un vídeo.

"Óscar se equivoca", asegura Gonzalo Bernardos, quien se muestra en desacuerdo con que "deba pagar prácticamente un 39,5% del total de sus ganancias porque tributa en Madrid" porque "si un señor, en lugar de coger y ganarse el dinero concursando con su saber, se lo gana especulando, va a pagar con la misma ganancia el 27,3%". "Esta es la diferencia entre cómo están tributando las rentas que se obtienen a través del salario y las que se obtienen a través del ahorro", comenta el también economista.

"Creo que es injusto que a Óscar se le grave más de lo que se le gravaría por ganancias en Bolsa e inmobiliarias; y creo que hay que darle ejemplo a la población porque, en España, nos sobran listillos y nos faltan inteligentes", sostiene Gonzalo Bernardos, quien defiende que a "un señor como Óscar, que da un magnifico ejemplo a la población sobre que el saber no ocupa lugar y que incita a los jóvenes a estudiar y esforzarse", tendrían que permitirle que "una buena parte de la renta que le va a tocar estuviera exenta de impuestos porque es una renta muy trabajada". "Hay muchísimas horas de esfuerzo y, quien se esfuerza, debe ser recompensado", concluye su intervención.