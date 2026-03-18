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Le sorprende la crueldad

El estupor de un vecino de Hornachos tras conocerse los presuntos asesinos de Francisca Cadenas: "Los conozco desde chiquitos"

Los vecinos de Hornachos siguen sin dar crédito a la crudeza del crimen de Francisca Cadenas. "¿De dónde vienen estos demonios para cometer semejante asesinato?", se pregunta uno de ellos en este vídeo.

Los vecinos de Hornachos siguen sin dar crédito a la crudeza del crimen de Francisca Cadenas. "¿De dónde vienen estos demonios para cometer semejante asesinato?", se pregunta uno de ellos en este vídeo.

Hornachos, un pueblo de tan solo 3.000 habitantes de Badajoz, sigue conmocionado por el asesinato de Francisca Cadenas. Muchos de sus vecinos no dan crédito a los detalles que se van conociendo de la investigación sobre sus presuntos asesinos.

Les sorprende la crueldad de este crimen y que dos de sus propios vecinos hayan sido capaces de llevarlo a cabo.

"¿De dónde vienen estos demonios para cometer semejante asesinato?", se pregunta un vecino de Hornachos, que asegura que siempre tuvo la esperanza de que Francisca "estuviera viva".

Este hombre señala que "nunca" se habría imaginado que los dos hermanos hubieran sido capaces del crimen del que se les acusa: "Los conozco desde chiquitos. Cómo vas a pensar semejante barbaridad", afirma.

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