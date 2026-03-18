Micros e intervenciones públicas de la familia: así acorrala la UCO a sospechosos como los presuntos asesinos de Francisca Cadenas o la del niño Gabriel

¿Cómo funciona? Lo que hicieron los agentes con 'Juli' y 'Lolo' es lo que suelen hacer con los sospechosos de asesinato que se atrincheran tras una mentira: van analizando los comportamientos delictivos, los van acorralando colocando micrófonos y pidiendo a la familia de la víctima que hablen con los medios para que se pongan nervioso.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil utiliza técnicas específicas para acorralar a sospechosos de asesinato que se atrincheran tras mentiras. En el caso de los hermanos 'Lolo' y 'Julián', colocaron micrófonos en el coche de Julián, lo que permitió grabar conversaciones incriminatorias. Esta estrategia es similar a la empleada con Ana Julia Quezada, la asesina del niño Gabriel. Además, la UCO solicita a familiares de las víctimas que hablen con los medios para poner nerviosos a los sospechosos, como ocurrió con los casos de Francisca Cadenas y Manuela Chavero. Las reconstrucciones de los hechos en lugares públicos también sirven para presionar a los culpables.

Lo que hicieron los agentes con 'Juli' y 'Lolo' es lo que suelen hacer con los sospechosos de asesinato que se atrincheran tras una mentira. Van analizando los comportamientos delictivos, los van acorralando colocando micrófonos, pidiendo a la familia de la víctima que hablen con los medios para que se pongan nervioso, como hicieron con Ana Julia, la asesina del niño Gabriel.

Los micrófonos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil colocó en el coche de Julián sirvieron para estrechar el cerco y acorralar a los dos hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas, sobre todo porque hablaba solo dentro de su vehículo. "No la vais a encontrar, que le den por culo", se le escuchó decir, según Prensa Ibérica

Esta es, además, la misma técnica que utilizaron con Ana Julia Quezada, la asesina del pequeño Gabriel. "¿Dónde lo puedo llevar yo? No, no puedo. ¿No quieren un pez? Les voy a hacer un pez... mis cojones", captaron los micrófonos en esta ocasión cómo se refería así al niño momentos antes de su detención. No sabía que la estaban escuchando.

"¡No he sido yo! He cogido el coche esta mañana", defendía ella en el momento de su detención. Pero los agentes la habían grabado desenterrando el cuerpo. Llevaban tiempo siguiéndola, analizando su comportamiento, como han hecho con los hermanos 'Lolo' y 'Julián'.

Otra de las técnicas de la UCO es pedir a los familiares que hablen ante los medios para reactivar el caso y poner nerviosos a los sospechosos. Se lo pidieron a los hijos y al marido de Francisca Cadenas, también a la hermana de Manuela Chavero, desaparecida en Monesterio, en Badajoz. "Ya lo tienen muy bien atado. Hay un solo sospechoso principal", declaraba en 2020 Emilia Chavero ante la prensa.

Días después detenían a Eugenio Delgado, vecino de Manuela, y confesó haberla matado. La presencia de los agentes en las calles de Hornachos o de Monesterio haciendo reconstrucciones de los hechos también fue otra estrategia para presionar e intimidar a los culpables.

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