Canarias no autoriza el fondeo del MV Hondius: "No es lo mismo 12 horas que 36, el riesgo se incrementa"

Los detalles Fernando Clavijo, presidente canario, ha afirmado que según los informes de los técnicos insulares el barco es "potencialmente peligroso": "No vamos a ser cómplices de algo que pone en peligro a los tinerfeños y los canarios".

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha decidido no autorizar el fondeo del barco MV Hondius en aguas canarias debido a un brote de hantavirus a bordo. A pesar de reuniones con ministros del Gobierno de España, Clavijo expresó su descontento por la falta de celeridad en el operativo de repatriación de los pasajeros. El retraso de un avión hasta el lunes ha prolongado el tiempo de fondeo, aumentando el riesgo de contagio. Clavijo enfatizó que los informes canarios alertan sobre el peligro de mantener el barco en la zona, y ha reiterado que no permitirán el fondeo para proteger a la población local.

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha anunciado que su Gobierno no autoriza que el barco MV Hondius, donde se ha decretado un brote de hantavirus, fondee en sus aguas para el desembarco de los pasajeros y de la tripulación del buque.

"Hemos mantenido una reunión con los tres ministros que desde el Gobierno de España se han desplazado para afrontar el operativo. Nos hubiera gustado que fuera antes, pero no fue posible", ha comenzado diciendo el presidente insular.

En el foco, el retraso de un avión de los que han de repatriar a las personas del barco al lunes: "El Gobierno de Canarias ha puesto varias opciones sobre la mesa, como que los pasajeros se vayan a Torrejón de Ardoz o a Países Bajos y de ahí a sus países o que sigan en el buque. El Estado insiste en que son 36 horas de fondeo".

"Se retrasa un avión al lunes. El Gobierno de Canarias ha pedido en todas las reuniones que el operativo se hiciera el mismo día desde primera hora a las 20:00", ha insistido, haciendo hincapié en que el barco "va a tener que estar fondeado todo el domingo por la noche y todo el lunes hasta que los pasajeros puedan salir".

Ante eso, ha anunciado que no autorizan el fondeo: "No vamos a autorizar el fondeo de un barco que nuestros informes y nuestros técnicos dicen que es potencialmente peligroso".

En laSexta Xplica, Clavijo ha afirmado "estar decepcionado: "El acuerdo era que el barco estuviera fondeado el menor tiempo posible. Ahora nos informan que por problemas de no conseguir las plazas aéreas va a estar hasta el lunes por la tarde. Les hemos trasladado que no estamos conformes. No es lo mismo 12 horas que 36. El riesgo se incrementa".

"Hemos solicitado saber el volumen de pasajeros que se iban a quedar en el barco. Nos dicen que son unos 40, por lo que trasladamos que en el avión de Países Bajos que caben más de 210 personas vayan 20 y en el español, en el que van 14, otros tantos. Así todo acaba el domingo a las 20:00", cuenta.

Y habla del riesgo: "No tenemos un informe del Gobierno de España que diga que sea cero, pero sí tenemos informes de Canarias que nos dicen que no esté mucho tiempo fondeado. Tememos que un roedor pueda llegar a tierra y poner en riesgo a los canarios".

"Cuanto más tiempo esté el buque fondeado más opciones hay de contagio o de que alguno de los pasajeros muestre síntomas. Entendemos que lo mejor es que cuanto antes estén en el avión es lo mejor para los canarios", ha comentado.

En ese sentido, ha sido claro: "No vamos a autorizar el fondeo. La autoridad portuaria no lo va a autorizar y su gestión es autonómica. No vamos a ser cómplices de algo que puede poner en riesgo a los tinerfeños y a los canarios".

"El Gobierno puede violentar la autonomía de Canarias e imponer la decisión, pero por nosotros ese buque no va a entrar", ha afirmado.

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