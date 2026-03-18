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Verónica Guerrero

La abogada de la familia de Francisca Cadenas pedirá "la máxima pena" permitida para los sospechosos si se mantiene el móvil sexual

En Más Vale Tarde entrevistamos a la abogada de la familia Cadenas, Verónica Guerrero, que reconoce que es "especialmente raro" que si uno de los hermanos es solo el encubridor del crimen del otro, "haga ciertos comentarios, pasados los años, sobre la persona que ha sido víctima de tu hermano". Para ella, "esta actitud" no es la de un mero encubridor.

La abogada de la familia de Francisca Cadenas pedirá "la máxima pena" permitida para los sospechosos si se mantiene el móvil sexual.
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La abogada de la familia Cadenas, Verónica ha Guerrero, ha confirmado este miércoles que pedirá la máxima condena posible, incluso la condena a prisión permanente revisable, para los hermanos acusados por la desaparición y crimen de Francisca Cadenas. Recordemos, la mujer a la que se le perdió la pista hace nueve años y cuyos restos han sido hallados bajo el patio de la vivienda de Lolo y Julián.

"La idea que tengo es que, con lo que tenga gracias a la instrucción, pedir la pena máxima. Al fin y al cabo, para eso soy la acusación particular", ha explicado para resumir todo en una frase final: "Voy a intentar que cumplan la máxima pena que me permita el código penal". Así se ha expresado la abogada de la familia de Francisca Cadenas en una entrevista en Más Vale Tarde.

Aunque considera que "ahora mismo es pronto para determinar lo que luego en la instrucción va a quedar como más acreditado", sí que tiene claro que, "si a lo largo de la instrucción se sigue manteniendo el móvil sexual, y hay posibilidades de poder pedirla, por supuesto que sí".

En los últimos días, la defensa de los hermanos detenidos ha especulado con una tesis: Julián, el asesino confeso de Francisca Cadenas, mantiene que su hermano Lolo no está implicado en el crimen. En este caso, sería solo un encubridor que, además, al ser un familiar directo, puede permitírselo penalmente.

La abogada cree que saber la motivación del caso es fundamental para poder esclarecer la verdadera implicación de ambos detenidos. Sin embargo, no ha dudado en compartir sus sensaciones. "Se me hace especialmente raro que, siendo encubridor, haga este tipo de comentarios pasados los años sobre la persona que, se supone, ha sido víctima de tu hermano". Para ella, "esta actitud" no es la de un mero encubridor.

Ante la posibilidad de que Julián use el consumo de drogas como un atenuante, buscando la calificación de homicidio, Verónica Guerrero ya está preparada. "Se que lo van a utilizar, sino, no lo hubieran sacado".

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