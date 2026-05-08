Fin de semana pasado por agua: precipitaciones en prácticamente toda España y temperaturas bajas para mayo

Hasta 11 comunidades autónomas han estado en aviso este viernes por tormentas, por el frente que está pasando. Y se espera algo similar para la siguiente jornada con la llegada de una borrasca atlántica.

Este fin de semana estará marcado por intensas lluvias en gran parte de España, con temperaturas más bajas de lo habitual. Desde el viernes, un frente ha traído lluvias al norte, y el sábado se espera la llegada de una borrasca. Madrid ha experimentado fuertes lluvias y tormentas con granizo, complicando el transporte. En el norte, las tormentas han afectado a Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Pamplona, mientras que Zaragoza ha sufrido granizadas e inundaciones. Hasta 11 comunidades han estado en aviso por tormentas. Galicia, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y el norte del país seguirán bajo alerta por lluvias intensas.

Empezamos el fin de semana y hay que hablar del tiempo. Porque nos esperan unos días pasados por agua. A partir de este sábado va a llover en prácticamente todo el país y las temperaturas seguirán siendo bajas para lo que solemos vivir en esta época del año. A lo largo del viernes, un frente ha ido dejando mucha lluvia en el norte y para el sábado esperamos la entrada de una borrasca.

El viernes, por ejemplo en Madrid, el agua ha caído con fuerza y ha complicado los transportes desde primera hora de la mañana. Incluso hemos llegado a ver tormentas que han descargado granizo. Porque nos hemos despertado ya con cielos plomizos y con lluvia intermitentes.

En el norte, también se han dado fuertes tormentas. Una línea de tormentas que abarca desde Bilbao, pasando por Vitoria-Gasteiz, hasta llegar a Pamplona. Han caído diez litros en diez. Torrencial.

En Zaragozase han dado fuertes granizadas y hasta inundaciones por las lluvias. Varios cultivos y viñedos se han visto afectados. Y en Alicante, 30 y hasta 60 litros por metro cuadrado de precipitaciones.

Tiempo para el sábado

Hasta 11 comunidades autónomas han estado en aviso este viernes por tormentas, por el frente que está pasando. Y se espera algo similar para la siguiente jornada con la llegada de una borrasca atlántica. Especial atención en el área metropolitana, en el área del Henares y en la sierra de Madrid.

En Galicia, para el sábado hay aviso amarillo por lluvia y podría haber granizo. Se espera que en algunos puntos se llegue a recoger más de 15 litros por metro cuadrado.

En el norte, las lluvias en el Euskadi se irán desplazando poco a poco al este, hacia la zona de Navarra, donde el sábado harán acto de presencia. Agua que volverá para Euskadi el domingo. Eso sí, las temperaturas se mantendrán entre los 20 y los 22 grados.

En Andalucía, que lleva días con sol, aviso amarillo en Huelva y aviso amarillo también en Sevilla y en el litoral de Cádiz. Pueden caer más de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Volvemos a activar Murcia, Comunidad Valenciana y el sur de Tarragona o de Cataluña. En Tarragona, ojo con el componente sur suroeste, que puede dejar enganchadas las nubes y darnos más de 40 litros. Y de nuevo, la zona norte: Asturias, Cantabria, León, la parte que linda con Zamora. Aquí va a llover a ratos intermitentes.

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