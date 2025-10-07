Edu Galán, sobre los roces entre PP y Vox por el falso síndrome posaborto: "Son los daños colaterales de estar a merced de Vox"

Edu Galán reflexiona en este vídeo sobre los ataques de Vox a José Luis Martínez-Almeida por no poner en marcha el acuerdo sobre el falso 'síndrome posaborto' y el problema de que el PP no se afirme como "una derecha democrática".

Vox exige a José Luis Martínez-Almeida que ponga en marcha el plan que él mismo apoyó hace unos días que obliga a las mujeres que decidan abortar a recibir información sobre el falso 'síndrome posaborto'. Sin embargo, el alcalde de Madrid decidía dar marcha atrás y meter la medida en un 'cajón'.

Por este motivo, Javier Ortega Smith, portavoz de la formación de extrema derecha, tilda a Almeida de "reyezuelo" o "señor feudal" y le pregunta: "Cuando firmaron nuestra propuesta, ¿había o no había evidencias científicas?".

Edu Galán recuera a Almeida los "gravísimos problemas" de otros alcaldes de Madrid con el aborto, como el caso de Alberto Ruiz Gallardón, y asegura que "estos son los daños colaterales de estar a merced de Vox".

El escritor considera que "Vox está ganando terreno precisamente por estas cosas", donde el Partido Popular no se afirma como "una derecha democrática".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.