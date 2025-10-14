Ahora

Caso Koldo

El dinero en efectivo de Ábalos: fotografías de fajos de billetes de 50 euros en el despacho de su casa

El contexto 'The Objetive' publica en exclusiva imágenes tomadas en 2020 de "cajas de folios" en la casa del exministro que probarían la existencia de efectivo sin declarar, tal y como señalaba la UCO en su informe sobre Ábalos.

Cajas con fajos de billetes en la casa de José Luis Ábalos.

Este martes 'The Objective' ha publicado en exclusiva imágenes de cajas con sobres llenos de billetes que, según dice, fueron tomadas en 2020 en el despacho de la casa de José Luis Ábalos.

Los fajos de billetes de 50 euros prueban que el exministro tenía dinero en efectivo en su domicilio y, por el momento, no están incluidas en la causa judicial ni en ningún informe policial.

Según este medio, las fotografías demostrarían la existencia de "cajas de folios", es decir, dinero en efectivo, que Ábalos pedía a su entonces asesor Koldo García Izaguirre, tal y como reflejó el informe patrimonial del exministro publicado por la UCO a principios de octubre.

Dicho documento concluía que Ábalos ingresó más de 60.000 euros en efectivo sin declarar entre 2014 y 2024.

