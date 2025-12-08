Muere una mujer de 51 años y otros cinco familiares resultan heridos en un incendio en una vivienda en Palas de Rei (Lugo)

Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.

Los detalles El fuego se produjo en un inmueble situado en A Graña, la madrugada de este lunes 8 de diciembre. Sobre las 6:15 horas, uno de los afectados contactó con el 112 para informar de que su casa estaba ardiendo y de que en el interior permanecían varios miembros de su familia.

Una persona ha muerto en un incendio en una vivienda en el municipio de Palas de Rei (Lugo), y otras seis han tenido que ser trasladadas por los servicios sanitarios. Según ha informado el 112 Galicia, el fuego se produjo en un inmueble situado en A Graña, en la parroquia de San Xiao do Camiño, Palas de Rei la madrugada de este lunes 8 de diciembre.

Sobre las 6:15 horas, uno de los afectados contactó con el 112 para informar de que su casa estaba ardiendo y de que en el interior permanecían varios miembros de su familia.

Hasta el lugar se trasladó un operativo en el que participaron las urgencias sanitarias, los Bomberos de Chantada, el Grupo de Emergencias Supramunicipales de Monterroso y la Guardia Civil.

A su llegada, los agentes de la Guardia Civil confirmaron que una de las personas no había logrado salir de la vivienda. Los bomberos trabajaron para apagar el fuego, que se originó en la parte baja del inmueble y quemó el soportal de madera y diversos adornos navideños.

Finalmente, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de una persona, localizada en una de las habitaciones, mientras que otras seis fueron trasladadas por los servicios sanitarios. Según ha informado EFE, la persona fallecida es una mujer de 51 años, según ha informado Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y las otras cinco personas son un hombre de 66 años, tres mujeres de 27, 39 y 67 años, y un menor.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.