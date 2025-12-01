Cristina Pardo, tras la entrevista a Salomé Pradas: "Muchas veces se premia más en política la lealtad que la capacidad para actuar"

Salomé Pradas reveló en Salvados que, durante la DANA de octubre de 2024, recibió órdenes para no molestar al president Carlos Mazón. Su testimonio ha reavivado el debate sobre las dinámicas de presión y sumisión dentro de la política.

Salomé Pradas, exconsellera de Interior en la Comunitat Valenciana, desveló durante su entrevista en Salvados que el día de la DANA recibió órdenes expresas para no molestar a Carlos Mazón.

Según explicó a Gonzo, se trataba de unas instrucciones que recibió alrededor de las 14:00 del 29 de octubre de 2024 por parte del jefe de gabinete y compañero de piso de Mazón. Cabe recordar que el entonces president se encontraba en el restaurante El Ventorro junto a la periodista Maribel Vilaplana.

"La verdad es que en política esas relaciones de sumisión y de temor a llevar la contraria a las personas que están por encima, pues lamentablemente están a la orden del día", comenta Cristina Pardo tras conocer el testimonio de Pradas.

"Muchas veces se premia más en política la lealtad que la capacidad de actuar", añade la presentadora de Más Vale Tarde.

