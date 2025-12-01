Ahora

El futuro de Mazón

Pérez Llorca regala un cargo a Carlos Mazón: será portavoz de una comisión y cobrará un extra de casi 9.000 euros al año

Los detalles José Muñoz, portavoz del PSPV en Les Corts, denuncia que el PPCV ha designado al expresident como nuevo portavoz de la Comisión de Reglamento, un cargo que conlleva un plus salarial de 634 euros al mes.

Imagen de archivo del presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón (i), con el actual síndic del PP en Les Corts, Juan Francisco Pérez Llorca (d), tras el pleno de investidura en las Corts Valencianes, a 13 de julio de 2023.

Juanfran Pérez Llorca ha hecho su primer 'regalo' como president de la Generalitat Valenciana a Carlos Mazón. El PPCV ha propuesto al expresident para ser portavoz de la Comisión de Reglamento, un cargo que conlleva un plus salarial de unos 634,27 euros brutos mensuales, o lo que es lo mismo, 8.879 euros brutos al año.

El portavoz del PSPV en Les Corts, José Muñoz, critica que Pérez Llorca, "en lugar de exigirle el acta de diputado a Mazón", ha decidido "premiar" al expresident. "Curiosa forma de pedir perdón a las víctimas de la DANA", denuncia.

Este movimiento se conoce un día antes de la toma de posesión oficial de Pérez Llorca como president de la Comunitat Valenciana, acto que tendrá lugar a las 12:00 horas. Fue el pasado jueves cuando Pérez Llorca logró ser investido con los votos a favor de PP y Vox tras más de cuatro horas de un debate en el que no estuvo presente el expresident Mazón.

"Asumo el reto de liderar nuestra tierra siendo consciente de la responsabilidad que esto supone, así como con la voluntad de no dejar a nadie atrás", avanzó Llorca en una comparecencia en la que pidió "perdón" a las víctimas de la DANA, un perdón con el que ahora ironiza Muñoz después del último y polémico movimiento del nuevo president, que llega al cargo sumido en la controversia.

