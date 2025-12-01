Manuel Gazapo, sobre el silencio de Trump acerca de su llamada con Maduro: "Es la primera vez que le vemos tan cauto y frío"

Manuel Gazapo, doctor en Relaciones Internacionales, analiza en este vídeo el momento de la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela y los motivos que mueven a Trump.

Más Vale Tarde conecta con Manuel Gazapo, doctor en Relaciones Internacionales, para analizar la situación entre Estados Unidos y Venezuela después de la última llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro.

Sobre la falta de explicaciones de Trump sobre esta conversación, señala que "es la primera vez que le vemos tan cauto, frío y cortante", lo que tirando de hemeroteca podría significar que "las cosas no han ido demasiado bien".

En su opinión, la postura de Trump sería una combinación de "poder duro" con la diplomacia para salir de la crisis, si bien apunta que ésta "va incrementando la temperatura y está a punto de romper a hervir".

Respecto a que esta escalada de tensiones sea un intento de Estados Unidos para echar a China del continente, Gazapo señala que "a China ya no se le puede expulsar de Latinoamérica", donde "ha invertido mucho dinero en el largo plazo".

Por ello, afirma que Estados Unidos tiene "muy difícil recuperar posiciones" en esa zona, si bien su despliegue militar en el Golfo de México "no se limita a luchar contra el narcoterrorismo", sino que "entre líneas se ve el objetivo de ese intento de redefinición de determinados poderes políticos en Colombia, Ecuador, Venezuela u Honduras".

Gazapo no cree que haya tan buena relación entre Trump, Xi Jinping y Putin como para "repartirse el mundo en una especie de colonialismo 2.0". Sin embargo, señala que "Estados Unidos quiere proyectar a futuro un cierto control, de capacidad de decisión sobre el futuro de Latinoamérica".

