Cuenca no descarta haber ordenado a Pradas no molestar a Mazón el día de la DANA y define como "normal" haberle podido decir eso

Los detalles José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete de Carlos Mazón, comparece en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 y ha respondido a las declaraciones de la exconsellera Salomé Pradas.

José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete del expresidente Carlos Mazón, compareció ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la Generalitat Valenciana durante la DANA del 29 de octubre de 2024. También asistió José Antonio Rovira, entonces conseller de Educación. La comparecencia ocurrió tras la reaparición de la exconsellera Salomé Pradas en Salvados, donde rompió su silencio ofreciendo un relato sobre aquel día. Pradas afirmó que Cuenca le ordenó no molestar a Mazón, a lo que Cuenca respondió que no recuerda esa conversación, aunque considera normal haber pedido que se dirigiera a él. Cuenca explicó que gestionó la agenda de Mazón, incluyendo una comida de trabajo con la periodista Maribel Vilaplana. Aseguró que el presidente no estuvo ilocalizable durante la tarde de la DANA.

José Manuel Cuenca, el jefe de Gabinete del expresident autonómico Carlos Mazón, ha comparecido este lunes ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la Generalitat Valenciana durante la DANA del 29 de octubre de 2024. A la sesión también han asistido el entonces conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira.

La cita llega apenas un día después de que la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, reapareciera en Salvados para romper más de un año de silencio. En la entrevista, Pradas ofreció un relato con el que asegura querer contar "la verdad", un testimonio en el que mezcló afirmaciones contrastables con medias verdades e incluso datos cuestionables sobre aquel 29 de octubre.

Entre esas afirmaciones, la exconsellera aseguró que, pasada la una de la tarde de aquel día, José Manuel Cuenca le ordenó que no molestara a Mazón.

Preguntado insistentemente por este episodio —uno de los puntos más reiterados por los diputados— Cuenca se ha limitado a asegurar, de forma escueta, que no lo recuerda: "No recuerdo en absoluto esa conversación". Sí ha admitido, no obstante, que le parece "normal" haber pedido a la consellera que se dirigiera a él, dado que Mazón tenía diversos actos programados. "Es algo habitual y lo hacen todos los jefes de gabinete", ha añadido.

Cuenca también fue el responsable de mantener la agenda del president aquel día, incluida la comida con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro, que se prolongó hasta las 18:45. Sobre este encuentro, ha explicado que fue él quien lo propuso: "El president tenía una comida de trabajo que le sugerí yo, igual que otras tres o cuatro con posibles candidatos para À Punt". Ha recordado que ese verano se había aprobado en Les Corts una nueva ley para un nuevo modelo de televisión pública, y que se estaban barajando distintos nombres para el consejo y para la dirección del ente.

En varias ocasiones, Cuenca además ha insistido en que el president no estuvo ilocalizable durante la tarde de la DANA.

