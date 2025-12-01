Monrosi, sobre las denuncias por acoso sexual contra Salazar: "Casualmente, después de publicar la información, han resucitado"

José Enrique Monrosi explica en este vídeo su información sobre la desaparición de las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar y afirma tajante: "Nadie del PSOE se ha puesto en contacto con las mujeres, porque no se ha investigado".

Según elDiario.es, el PSOE habría desactivado una investigación contra Francisco Salazar, conocido asesor de Pedro Sánchez, después de la desaparición de dos denuncias por acoso sexual en el partido. De este modo, el caso se habría archivado después de que el propio Salazar se hubiera dado de baja.

Más Vale Tarde analiza esta cuestión con José Enrique Monrosi, responsable de esta información, que en el vídeo sobre estas líneas explica que las denuncias se presentaron "hace cinco meses" y que en ese tiempo "nadie del PSOE se ha puesto en contacto con ellas para preguntarles si necesitan algo o pedirles más información o pruebas".

"No se ha hecho, porque no se ha investigado", afirma tajante el periodista, que apunta que tras los fallos del sistema que habrían provocado la desaparición de las denuncias durante semanas, "casualmente, después de que elDiario.es haya publicado la información hoy, han resucitado y las denunciantes pueden volver a tener acceso a su procedimiento".

En su información, Monrosi también publica que Salazar, a pesar de estar dado de baja del partido, "asesora de manera externa al PSC de Salvador Illa", además de hacer "trabajos de asesoría externa para personal de Ferraz y Moncloa", a pesar de que la versión oficial de Gobierno y PSOE es que no está contratado.

Monrosi también recuerda que justo el día que pidieron explicaciones al PSOE sobre esta investigación "nos dijeron que ese mismo día había tramitado su baja y ya no se le podía investigar". Sin embargo, apunta que, afortunadamente para las denunciantes, "mujeres del PSOE que están pidiendo ayuda a su partido", se ha cambiado de postura y finalmente se continuará con el procedimiento.

