Rinaldo Nazarro, el líder internacional de 'The Base' que se esconde en Rusia desde donde recluta nuevos miembros

Rinaldo Nazarro, también conocido como Norman Spear o Roman Wolf es el fundador de la organización supremacista 'The Base', cuya célula española ha sido desarticulada en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional con la Europol. Se trata de un hombre que pasó de ser un ejemplo por su servicio en Irak y sus trabajos para la CIA, a estar en el punto de mira del FBI.

Ahora se esconde en Rusia, donde vive con su mujer, una ciudadana rusa, con la que se casó en Nueva York. Precisamente, desde San Petesburgo recluta nuevos miembros para la organización, llegando incluso a aparecer en la televisión pública, para "promocionar" lo que él vende como un grupo de paramilitares.

No obstante, para el resto del mundo se trata de una banda terrorista y supremacista. Por ejemplo, en 2019 un hombre fue condenado a nueve años de prisión en Delaware por portar un arma de fuego y por pertenencia a grupo terrorista.

Eso sí, los tentáculos de la organización también llegan a Italia. En 2022, los carabineri detuvieron a un joven de 23 años vinculado a 'The Base'. Además, grupos similares han intentado atentar también en Alemania en los últimos meses. Su objetivo era una residencia de refugiados.

