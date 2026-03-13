Bea de Vicente explica el posible futuro judicial del hermano del asesino confeso de Francisca Cadenas: "El afecto familiar propio de una hermandad justifica que no denunciemos"

La abogada ha destacado este viernes en Más Vale Tarde "lo lógico ahora" tras la confesión del crimen "es que un hermano exculpe al otro", aunque advierte de que hay que esperar a la autopsia.

La abogada penalista Beatriz de Vicente ha explicado este viernes en Más Vale Tarde cuál sería el futuro de el hermano del hombre que ha confesado haber asesinado a Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz). En este sentido, la letrada ha asegurado que "lo lógico ahora es que un hermano exculpe al otro" y que este tenga "una versión lo ubique lejos", es decir, que tenga una "coartada. De esta manera, "habrá que averiguar que no ha sido coautor".

"Vamos a ver ahora la data de la muerte", es deicr, "si murió inmediatamente o la retuvieron y pudo ayudarle", ha sostenido Bea de Vicente. Entonces, plantea la pregunta sobre "si tuvo conocimiento de los hechos y guardó silencio". Un caso en el que "la ley protege los lazos emocionales y familiares por encima de la obligación de denunciar".

En este sentido, Bea de Vicente explica que "la ley entiende (...) que salvo que tú te beneficies del delito, como el del robo de un banco, o que la víctima sea un menor (...), el afecto familiar propio de una hermandad, de algún modo te impide y justifica que por el amor a un hermano, a una madre o un padre, no denunciemos".

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