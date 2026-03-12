Beatriz de Vicente indica que los ladrones prefieren robar a turistas "porque el día del juicio no van a estar presentes"

Muchos turistas se convierten en víctimas de los ladrones que, aprovechando un descuido, se llevan sus pertenencias. Además, en muchos casos, utilizan técnicas como la llamada de la mancha para distraerlos.

Dos turistas distraídas han sido víctimas de un robo con el llamado método de la mancha en Barcelona. El ladrón, que como cuenta Cristina Pardo, "ha sido detenido en casi 30 ocasiones anteriormente por este tipo de hurtos".

Leo Álvarez explica que este método es tan simple como te manchan y se ofrecen a limpiarla. "Nunca trabajan solos", expone, "hay otra persona que mientras te está entreteniendo te roba". Como se puede ver en las imágenes, el hombre escupe en la chaqueta de la turista, un gesto que horroriza a Cristina.

Después, siguen a la mujer dentro de un supermercado donde le indican que tiene una mancha en su chaqueta. Le ofrece un pañuelo y, mientras la turista está limpiando la mancha, su compinche se lleva su mochila.

Beatriz de Vicente señala que estos ladrones escogen a turistas debido a que "el día del juicio, el turista no va a estar presente y, si no ratifica su denuncia, la cosa se queda en nada". A pesar de ello, la abogada señala que esto ha cambiado ya que se hacen pruebas preconstituidas.

La abogada indica que como se sabe que es probable que el turista no pueda acudir al juicio se le toma declaración a la víctima "con todas las partes delante". "Esa declaración vale como prueba", expone. De Vicente, además, aconseja no desatender nunca nuestras pertenencias.

