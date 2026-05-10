Trump amenaza a Irán con "hacer volar todo por los aires" si alguien se acerca al uranio enriquecido

¿Qué ha dicho? El presidente de EEUU se ha mostrado convencido de hacerse "en algún momento" con el material y afirma que "la Fuerza Especial lo tiene vigilado".

Donald Trump ha emitido una nueva advertencia a Irán tras la presentación de su respuesta final a la propuesta estadounidense. El tema nuclear, descartado en las negociaciones, sigue siendo crucial para Trump, quien ha reiterado su intención de impedir que Irán obtenga un arma nuclear. En una entrevista, afirmó que están vigilando el uranio iraní mediante una Fuerza Especial y lanzó una advertencia sobre el riesgo de acercarse al uranio enriquecido. Trump informó que podrían seguir atacando durante dos semanas más, asegurando que han cumplido el 70% de sus objetivos en Irán, a quienes considera militarmente derrotados. Mientras tanto, Oriente Medio sigue inmerso en el conflicto desde el ataque de EEUU e Israel a Teherán.

Donald Trump ha lanzado un nuevo aviso a Irán. Una nueva amenaza a un país que ya ha presentado de manera formal su respuesta final a la propuesta estadounidense a través de Pakistán. En el foco de todo, poner fin a la guerra... con el tema nuclear completamente descartado. Y eso es algo que el republicano considera primordial.

Porque lo ha repetido en numerosas ocasiones. Porque muchas han sido las veces que ha dicho que no va a permitir que Irán tenga un arma nuclear. Y ahora, en una entrevista con el programa 'Full Measure', ha afirmado que está convencido de que "en algún momento" se van a hacer con el uranio iraní.

"Lo tenemos vigilado. Hice una cosa llamada Fuerza Especial que está vigilándolo", ha expresado Trump.

Luego, una clara advertencia: "Como alguien se acerque al uranio enriquecido que hay enterrado bajo los escombros, todo va a volar por los aires".

Trump se refiere a unos 400 kilos de uranio enriquecido al 60% que, siempre según la versión estadounidense, quedó sepultado bajo toneladas de escombros tras la ola de bombardeos que desencadenó en verano del año pasado contra las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz y, especialmente, Isfahán.

Con la respuesta final presentada por Irán, el presidente de EEUU ha informado de que "es posible" que sigan atacando Irán "durante otras dos semanas".

"Tenemos objetivos específicos que buscamos lograr en Irán. Es posible que hayamos cumplido cerca del 70%", ha explicado un Trump que afirma que los persas "están militarmente derrotados". "Tal vez no lo sepan, pero creo que sí", ha expuesto.

Y ha hablado del trato que tienen con los iraníes: "Hemos eliminado a tres capaz de su liderazgo, pero creo que lidiamos con personas que tienen un cierto tipo de poder".

Mientras, Oriente Medio vive un día más de guerra desde que el 28 de febrero EEUU e Israel atacaran Teherán. El estrecho de Ormuz está bloqueado, mientras que las opciones de paz, de una paz próxima, parecen aún lejanas.

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