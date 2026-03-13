Valencia destierra a dos conocidas carteristas hasta el final de las Fallas y Bea de Vicente advierte: "Las entrenan desde niñas"

Los amigos de lo ajeno aprovechan las fiestas valencianas, unas de las más multitudinarias de España, para robar carteras y móviles aprovechando el ruido y las multitudes. Actúan rápido, aprovechando cualquier distracción para llevarse todo lo que puedan.

Una jueza de Valencia ha condenado a dos conocidas carteristas al destierro hasta que acaben las Fallas. Así lo ha dictaminado la magistrada, que ha prohibido la entrada en la ciudad de dos ladronas con una gran trayectoria de reincidencia en el hurto hasta que acabe una de las fiestas más multitudinarias de España.

Es donde se mueven mejor. Actúan en grupo, aprovechando las aglomeraciones y la fiesta. Usando el ruido. Colándose entre turistas y falleros para acercarse a sus víctimas con una prenda de vestir o con un mapa tapando el brazo. Así abren mochilas o lo que sea y se llevan todo lo que pueden.

Lo hacen con velocidad, usando un empujón o preguntando algo. Aprovechando cualquier distracción posible para llevarse el móvil o la cartera y desaparecen en el acto. La mascletá es uno de los momentos clave para este tipo de delincuentes.

Entre carteristas que aprovechan los petardos y que ya están en el radar tanto de los vecinos como de la Policía. Porque les conocen. Porque saben quiénes son. Porque llevan una larga trayectoria de hurtos tras de sí.

Ante eso, orden de alejamiento de una ciudad entera. "En 2013 se puso la primera y se tumbó porque se pensó que era desproporcionado. Desde entonces es algo más normal", ha expresado Bea de Vicente.

"Lo más grave por multirreincidencia son 18 meses de prisión. Entran y salen", cuenta la abogada, que añade el nivel de profesionalidad que hay en estas carteristas: "Las entrenan desde niñas".

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