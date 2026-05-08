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Fuego en Los Mochis

Al menos cinco muertos y 46 heridos en un intenso incendio en un centro comercial de Sinaloa, en México

¿Qué ha pasado? Las llamas se originaron sobre las 14:00 hora local en un supermercado y se propagaron a gran velocidad por todo el recinto. El techo colapsó en algunas zonas del edificio mientras la gente huía con los niños en brazos.

Incendio en un centro comercial en Sinaloa
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Al menos cinco personas han muerto y otras 46 están heridas después de un intenso incendio que se registró en el centro comercial de Los Mochis, en el estado mexicano de Sinaloa, en unas llamas que los bomberos tardaron más de cinco horas en sofocar.

El fuego, originado en un supermercado a eso de las 14:00 hora local, se propagó con gran velocidad por todo el centro comercial mientras los materiales se desprendían y salían volando. "Hasta el momento tenemos cuatro cuerpos visibles y nos adelantan que viene otro", informó Jesús Arnoldo Serrano, vicefiscal de la zona norte de Sinaloa.

Sobre los heridos, Roy Navarrete, director de Protección Civil en el estado, indicó que la Secretaría de Salud les ha prestado atención precisando que atendieron y dieron de alta a 20 personas en el lugar de los hechos. Hay 26 en diferentes hospitales, con 17 bajo atención médica.

Y es que fueron momentos de auténtico caos. La gente trataba de huir con los niños en brazos mientras el fuego iba tomando todo el recinto, provocando una inmensa columna de humo y haciendo incluso que parte del techo colapsara.

El siniestro ha tenido lugar horas después de otro fuego en el Parque Tabasco 'Doña María' de Villahermosa, sede de la Feria Tabasco 2026, en el que también murieron cinco personas.

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