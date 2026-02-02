Urdangarin explica por qué no habla de la reina Letizia en sus memorias, aunque fue él quien compró su anillo de compromiso: "No he tenido contacto"

La relación de Urdangarin con los reyes Felipe y Letizia es completamente nula, desvela el exduque de Palma en Lo de Évole. Y eso que él fue el encargado de comprar el anillo de compromiso para Felipe.

Cuando salió de la cárcel, Urdangarin esperaba otro tipo de bienvenida del rey emérito. En este momento cabe recordar que Juan Carlos fue quien le pidió el favor por el que el insituto Nóos comenzó a trabajar con administraciones públicas. "Sin eso, no hubiera habido caso Nóos", decía en otro momento de la entrevista en Lo de Évole. Minutos después, recuerda con amargura que no hubo un '¿cómo estás?' por su parte al salir de prisión. "Sí que pensé ingenuamente que habría algún gesto", reconoce en su libro de memorias, ese que Évole sostiene entre sus manos y que en unos días saldrá a la venta.

Ahora, con los reyes eméritos, su relación se limita a felicitarse cumpleaños y navidades. Con los reyes actuales, ni siquiera eso.

El exduque de Palma echa la vista atrás y recuerda cómo un emisario de Juan Carlos llegó a Washington para exigir que la infanta Cristina y él se divorciaran cuando estalló el caso Nóos. Días después, la petición vendría del, por entonces, príncipe Felipe. Un gesto especialmente doloroso para él, teniendo en cuenta la buena relación que siempre les ha unido. "No sabía si reír o llorar. Era todo tan inhumano, algo tan opuesto al concepto de familia que yo conocía, que realmente me sentía como si estuviera entre extraterrestres", comenta en este libro.

"Por favor, considera la situación. Es lo mejor para todos. Creo que te vas a defender mejor solo. La Casa no puede hacer nada por ti ahora; es mejor que te apartes. Piensa que hay determinados círculos que no te benefician. Está relacionado con la Corona y, por otro lado, hay que proteger a la institución", le dijo Felipe por teléfono, según cuenta Urdangarin en sus memorias.

"Yo valoré mucho la relación que tenía con él y los años que compartimos cuando las cosas fueron bien. Y luego, claro, cuando se pone en juego la imagen de la institución, entiendo que cada uno defienda lo que tiene que defender. Yo tenía que defender mi inocencia, mi honor y el honor de mis hijos, de mis padres y de mis hermanos", afirma en el programa.

Con este libro de memorias, cuenta, quiere saldar "heridas".

Urdangarin compró el anillo de compromiso de Felipe y Letizia

"Siempre se contó que tú fuiste a comprar el anillo con el que se comprometió con la actual reina Letizia. ¿Eso es así?", quiere saber Évole. "Sí", confirma Urdangarin. Fue él quien lo compró en Barcelona porque Felipe lo tenía "más difícil". Él fue el encargado de hacer una preselección -bajo unas indicaciones previas- y enviarle diferentes opciones al príncipe.

Évole señala un aspecto llamativo de sus memorias: "No mencionas a la reina Letizia". "Bueno, es que cuando llega doña Letizia a la familia, yo prácticamente no tengo mucho contacto con ella. Ya son años que estamos fuera. Realmente no hay ningún episodio de lo que he querido contar en el que ella haya intervenido de forma activa para poder explicar alguna situación. Nada más. Realmente no he tenido un contacto excesivo con ella", responde.

Urdangarin afirma que es posible que los reyes estén viendo en televisión esta entrevista. "Si hay algo que puede afectar a la institución, supongo, la estarán viendo. Y, si no, las personas de su entorno seguro que lo están viendo", reflexiona.

