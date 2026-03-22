Marc Giró reta a Pedro Sánchez en su conversación a tres con Jordi Évole: "A ver si hay huevos de venir a mi programa en laSexta"

Jordi Évole presenta a un invitado inesperado en este doble programa de Lo de Évole protagonizado por el nuevo fichaje estrella de laSexta -junto a Aimar Bretos-, Marc Giró. El presentador alucina al descubrir que se trata del mismísimo Pedro Sánchez y, como no podía ser de otra manera, aprovecha la ocasión.

Prácticamente nadie podía llegar a imaginarse que la charla entre Jordi Évole y Marc Giró en este doble programa de Lo de Évole iba a tener a un tercer invitado y mucho menos que esa persona sería el mismísimo Pedro Sánchez. Marc, recién aterrizado en laSexta tras su salida de RTVE, no lo sabe todavía. Su entrevistador acaba de desenfundar el móvil pero aún no sabe para qué.

"Yo creo que hay una persona a la que le debes una explicación", le advierte Évole antes de marcar un número sin dar más pistas.

Cuando la llamada se establece, la sorpresa es inmediata. El presidente del Gobierno -y no, no es una broma- descuelga el teléfono sin saber muy bien quién está al otro lado. La conversación arranca con un cruce de pullitas -invitaciones pendientes, números no guardados- y deriva rápidamente en un diálogo a tres bandas que mezcla humor, televisión y política.

"Con Marc Giró tenía yo ganas de hablar"

"¿Para qué me llamas, Jordi?", pregunta el presidente tras las primeras bromas. La respuesta es directa: está con Marc Giró. "Con él tenía ganas yo de hablar", reconoce Sánchez. El presentador no tarda en entrar en juego: "Yo también, Pedro. ¿Qué tal estás?". A partir de ahí, el intercambio fluye entre la broma y la complicidad... sin dejar de lado los tirones de oreja. "Bien, pero bueno. De repente me entero por las noticias de que te has ido", le reprocha el presidente. Giró no esquiva la bala: "¿Crees que ha sido 'ghosting'? ¿Tendría que haberte llamado?".

La conversación sirve también para ajustar cuentas con elegancia. Sánchez celebra que RTVE haya sido una plataforma para impulsar su carrera, pero Giró matiza el relato: "La televisión pública habrá sido para mí un trampolín, pero yo también he sido un trampolín para ella". El presidente no solo lo acepta, sino que añade una confesión personal sobre sus hábitos televisivos nocturnos. ¿Por quién iba a quedarse si no hasta las tantas frente a la pantalla?

La invitación de Marc Giró a Pedro Sánchez

Lejos de quedarse en lo anecdótico, el momento se convierte en una invitación en toda regla. "A ver si hay huevos de venir a mi programa", le lanza Giró, ya instalado en su nuevo rol en laSexta. Sánchez recoge el guante sin demasiadas reservas y se muestra dispuesto a participar. Incluso deja entrever que tiene pendiente una conversación más larga con él.

El tono distendido se mantiene cuando Évole introduce otro asunto: el futuro del hueco que Giró ha dejado en RTVE. Sánchez esquiva pronunciarse con claridad -consciente del desgaste político de cualquier respuesta- y opta por la ironía: diga lo que diga, será interpretado por quienes dicen que la televisión pública es 'Telesánchez'. En ese contexto, surge desde el lado de los humoristas incluso la idea de fichar a Iker Jiménez para revolucionar la parrilla, una ocurrencia que el presidente prefiere no rematar con la "maldad" que dice tener en mente.

El Pedro Sánchez "sandunguero"

La charla se abre entonces a un terreno más amplio. Évole reclama un Pedro Sánchez más imprevisible en televisión, menos encorsetado, más "sandunguero" dispuesto a aparecer en formatos y medios diversos.

Y Giró aprovecha para plantear una cuestión más ideológica: "¿Es verdad que cuanto más de izquierdas eres, a nivel incluso internacional, mejor te va y mejor nos va a todos, compañero?". La respuesta del presidente se articula en torno a la idea de que las etiquetas políticas se han desdibujado, recordando decisiones históricas como la regularización masiva de migrantes en tiempos de Aznar y defendiendo que hoy el "sentido común" se encuentra en posiciones progresistas.

También hay espacio para matices incómodos. Giró introduce el componente moral en el debate migratorio, más allá de la utilidad económica -de cuidar a nuestros niños y mayores que acaba de esgrimir el presidente-, y Sánchez le da la razón: reconoce que esa dimensión ética no siempre se verbaliza desde la política.

Los titulares de mañana

El cierre vuelve al terreno del espectáculo. Évole anticipa los titulares que podría generar la conversación, mientras Giró se adelanta a las críticas: "Hombre, estos titulares no nos los vamos a comer, porque me pones al teléfono a Pedro Sánchez y ¿qué quieres? ¿Que le mande a tomar por culo? He sido educado. La gente también es idiota". Antes de despedirse, el presentador envía un mensaje afectuoso a Begoña Gómez, confesando su admiración.

La llamada termina, pero deja una última escena reveladora: Giró cae en la cuenta de que ha tuteado al presidente durante toda la conversación. Entre risas, se pregunta si eso podría meterle en un problema. ¿Habrá cometido algún delito?

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