"La narcolepsia es una putada, el cáncer es otra cosita": Manu Sánchez, a Jordi Évole tras su ataque de cataplexia

11 minutos y una anécdota sobre el cáncer de Manu Sánchez han bastado para que un ataque de risa acabe con Jordi Évole desmayado. El presentador de Lo de Évole no puede moverse, pero el humorista no para de hacerle reír.

El público del teatro de la Cartuja Center CITE se carcajea del cáncer gracias al humorista Manu Sánchez, el invitado de hoy de Lo de Évole. Por primera vez, el programa es grabado en directo ante más de 2.000 personas y el cómico no duda en hablar de su enfermedad de la manera única en la que él sabe hacerlo: desde el humor.

Manu rememora el día en el que le soltaron "la bomba del cáncer". Fue al hospital con su mejor amigo, Rafa. "Lloramos, pataleamos, nos clavamos las uñas...". Y su amigo le dijo lo que cualquiera diría en esos momentos: "Te vas a curar, lo tengo claro, vas a salir de esta. Tío, eres fuerte. Eres joven. Va a ser un paréntesis. Esto va a ser una pesadilla, pero ahora hay muchos adelantos. Te curas seguro".

Apenas cinco minutos después, en el coche, cuando todavía estaban digiriendo la noticia, Rafa soltó: "¿Tú sabes otro que se está muriendo?". "Rafa, ¿'otro' qué significa?", respondió Manu. Volvieron a abrazarse, pero esta vez riéndose.

El cáncer podrá ser una "hostia con la mano abierta", pero la réplica, en este caso, llega en forma de carcajada compartida... y de desmayo de Jordi Évole a causa de tanta risa y de su cataplexia, por supuesto.

El Carnaval de Cádiz y Alfonso XII

Pero Manu ya se lo esperaba, porque no es la primera vez que le ocurre algo así con el presentador. Mientras Évole sigue sin poder moverse, el cómico recuerda lo que les pasó en otra ocasión. "Hoy el entorno está controlado, pero hay un momento precioso, cuando lo convencí de que se viniera al Carnaval de Cádiz", comienza a contar. "Antes de la final, dimos un paseíto por la Caleta, marea baja, y entre las piedras y las barquillas de la Caleta le dio una de estas", añade.

Una escena que él califica como "preciosa", casi "de Disney". "¡Cállate, coño! ¡Cállate!", implora Jordi, desplomado en el sillón. Pero Manu, sigue: "Fue como en la película de '¿Dónde vas, Alfonso XII?'. Y yo con María de las Mercedes por la Caleta. Desmayada, pidiendo ayuda".

"Esto lo que demuestra es que la narcolepsia es una putada, el cáncer es otra cosita. ¿Has visto?", reflexiona el humorista, provocando de nuevo las risas de todos los presentes. "Ya sabía yo que fácil no iba a ser", dice el entrevistador, intentando recuperarse.

"Yo aquí charlando, el Notas dormido y después, la fama, los andaluces, ¿sabes? Esta es la foto de España: un montón de andaluces esperando que un catalán se despierte para seguir", continúa Manu mientras Jordi le sigue suplicando que pare. "Te lo pido con cariño, tan seguido, no", dice ya incorporándose.

Por suerte, esta vez, no ha habido que llamar al 112.

